Ρωσία: Δοκίμασε «ανίκητο» πυρηνικό πύραυλο

Ο πυρηνοκίνητος πύραυλος cruise Burevestnik, ένα όπλο ικανό να φέρει πυρηνική κεφαλή σύμφωνα με τον Πούτιν είναι ένα μοναδικό όπλο που δεν έχει κανείς άλλος στον κόσμο.

Η Ρωσία δοκίμασε με επιτυχία τον πυρηνοκίνητο πύραυλο cruise Burevestnik, ένα όπλο ικανό να φέρει πυρηνική κεφαλή, το οποίο —όπως δηλώνει η Μόσχα— μπορεί να παρακάμπτει οποιοδήποτε αμυντικό σύστημα, και θα προχωρήσει προς την ανάπτυξή του, δήλωσε την Κυριακή ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με το Reuters, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ, ενημέρωσε τον Πούτιν ότι ο πύραυλος διήνυσε 14.000 χιλιόμετρα και παρέμεινε στον αέρα για περίπου 15 ώρες κατά τη διάρκεια της δοκιμής που πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου.

Η Ρωσία δηλώνει ότι ο 9M730 Burevestnik (Storm Petrel) — που το ΝΑΤΟ αποκαλεί SSC-X-9 «Skyfall» — είναι «ανίκητος» απέναντι στις τωρινές και μελλοντικές αμυντικές ασπίδες πυραύλων, με σχεδόν απεριόριστο βεληνεκές και απρόβλεπτη τροχιά πτήσης.

«Είναι ένα μοναδικό όπλο που δεν έχει κανείς άλλος στον κόσμο», δήλωσε ο Πούτιν, ντυμένος με παραλλαγή σε σημείο διοίκησης κατά τη συνάντησή του με στρατηγούς που επιβλέπουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με δηλώσεις που έδωσε στη δημοσιότητα το Κρεμλίνο την Κυριακή.

Ο Πούτιν είπε πως κάποτε κάποιοι Ρώσοι ειδικοί του είχαν πει ότι το όπλο ήταν απίθανο να καταστεί ποτέ δυνατό· τώρα όμως, είπε, οι «καθοριστικές δοκιμές» του είχαν ολοκληρωθεί.

Ενημέρωσε επίσης τον Γκεράσιμοφ ότι η Ρωσία χρειάζεται να κατανοήσει πώς να ταξινομήσει το όπλο και να προετοιμάσει την υποδομή για την ανάπτυξη του Burevestnik.

Ο Γκεράσιμοφ δήλωσε ότι ο πύραυλος πέταξε με πυρηνική ισχύ και ότι η συγκεκριμένη δοκιμή ήταν διαφορετική, καθώς διένυσε πολύ μεγαλύτερη απόσταση, παρότι το βεληνεκές του είναι ουσιαστικά απεριόριστο. Είπε ακόμη ότι το όπλο μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε αντιπυραυλική άμυνα.

Ο Πούτιν, την Τετάρτη, επέβλεψε δοκιμή των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, προκειμένου να ελεγχθεί η ετοιμότητα και η δομή διοίκησής τους.

«Η λεγόμενη σύγχρονη κατάσταση των δυνάμεων πυρηνικής αποτροπής μας βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο», δήλωσε ο Πούτιν, «υψηλότερο από οποιαδήποτε άλλη πυρηνική δύναμη».

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέχουν περίπου το 87% του παγκόσμιου αποθέματος πυρηνικών όπλων — αρκετά για να καταστρέψουν τον κόσμο πολλές φορές. Η Ρωσία διαθέτει 5.459 πυρηνικές κεφαλές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες 5.177, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων (FAS).

«Οι στρατηγικές μας δυνάμεις είναι ικανές να διασφαλίσουν πλήρως την εθνική ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας και του Ενωσιακού Κράτους», δήλωσε ο Πούτιν.

