ΗΠΑ-Κίνα: «Εποικοδομητικός» ο Ά γύρος των εμπορικών επαφών στην Μαλαισία

Newsroom
Στόχος και ελπίδα όλων να εξευρεθεί μία διέξοδος στον πόλεμο των δασμών ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου.

Οι εμπορικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, που ξεκίνησαν σήμερα στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας με την ελπίδα να εξευρεθεί μία διέξοδος στον πόλεμο των δασμών ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, ήταν «εποικοδομητικές» και αναμένεται να επαναληφθούν αύριο το πρωί, δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

«Οι σημερινές συνομιλίες ολοκληρώθηκαν. Ήταν πολύ εποικοδομητικές, και αναμένουμε να επαναληφθούν το πρωί», δήλωσε εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Κίνα
ΗΠΑ
Εμπορικός Πόλεμος
