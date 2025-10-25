Ειδήσεις | Διεθνή

ΗΠΑ: Συνιστούν στα μη απαραίτητα μέλη του προσωπικού της πρεσβείας τους στο Μαλί να φύγουν εξαιτίας κινδύνων ασφαλείας

Επικαιροποιημένη ταξιδιωτική οδηγία για το Μαλί απευθυνόμενη ευρύτερα στους Αμερικανούς διατηρεί το κράτος του Σαχέλ στο επίπεδο 4 (σ.σ. «μην ταξιδεύετε» εκεί).

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε οδηγία να εγκαταλείψουν το Μαλί μη απόλυτα απαραίτητα μέλη του προσωπικού της αμερικανικής πρεσβείας και οι οικογένειές τους, επικαλούμενο κινδύνους ασφαλείας στη χώρα της δυτικής Αφρικής.

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν μπορεί να προσφέρει συνηθισμένες ούτε κατεπείγουσες υπηρεσίες εκτός της (πρωτεύουσας) Μπαμακό εξαιτίας των κινδύνων ασφαλείας», εξηγεί ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

