Ρούμπιο: Δηλώνει αισιόδοξος για τη διεθνή δύναμη στη Γάζα

Θα πρέπει να είναι πρόσωπα ή χώρες με τις οποίες το Ισραήλ αισθάνεται χαλαρά, αναφέρει ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, επισκεπτόμενος το Ισραήλ, δήλωσε αισιόδοξος χθες Παρασκευή για την προσεχή ανάπτυξη διεθνούς δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ παλαιστινιακές παρατάξεις, μη εξαιρουμένης της Χαμάς, συμφώνησαν να ανατεθεί η διαχείριση του θυλάκου σε επιτροπή τεχνοκρατών.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ακολούθησε άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους που μετέβησαν στο Ισραήλ – τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς – για να αποπειραθούν να εδραιώσουν την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας από τη 10η Οκτωβρίου, που φάνηκε να απειλείται να καταρρεύσει πριν από μερικές μέρες.

Με την άφιξή του προχθές Πέμπτη ο κ. Ρούμπιο δήλωσε «αισιόδοξος» για την τήρηση της ανακωχής ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, βάσει σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Τραμπ με σκοπό να λάβει τέλος ο πόλεμος που κράτησε δυο χρόνια.

Χθες είπε πως «πολλές χώρες» πλέον «πρότειναν» τη συμμετοχή τους στη μελλοντική Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ΔΔΣ) που, με βάση τους όρους του σχεδίου Τραμπ, θα αναπτυχθεί στον θύλακο για να επιβλέπει και να εγγυάται την ασφάλεια καθώς θα αποσύρεται ο ισραηλινός στρατός.

«Θα πρέπει να είναι πρόσωπα ή χώρες με τις οποίες το Ισραήλ αισθάνεται χαλαρά», τόνισε πάντως ο κ. Ρούμπιο, προειδοποιώντας ότι το Ισραήλ θα έχει δικαίωμα βέτο στη σύνθεση της δύναμης και ενδέχεται ιδίως να εναντιωθεί συγκεκριμένα στη συμμετοχή της Τουρκίας, χώρας που έχει υποδεχτεί ηγετικά στελέχη της Χαμάς.

Ακόμη όμως «είμαστε στη φάση του σχεδιασμού. Η εντολή, οι διατάξεις της εφαρμογής της και τα μέσα που θα διατεθούν στα έθνη που θα συμβάλλουν δεν έχουν προσδιοριστεί», ανέφερε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Γαλλίας, ανακοινώνοντας πως ανέπτυξε «τρεις αξιωματικούς συνδέσμους» στο κέντρο πολιτικοστρατιωτικού συντονισμού (ΚΣΠΣ), αρμόδιο για την επίβλεψη της κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, «για αυτή τη φάση του σχεδιασμού», χωρίς να προκαταλαμβάνονται «πολιτικές αποφάσεις για την προσπάθεια» που θα κάνει το Παρίσι.

«Ανεξάρτητοι κάτοικοι»

Μετά τις συνομιλίες στο Κάιρο, οι κυριότερες παλαιστινιακές παρατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς, ανακοίνωσαν χθες πως συμφώνησαν να ανατεθεί προσωρινά η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας σε ανεξάρτητη επιτροπή τεχνοκρατών.

Σύμφωνα με το έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε από τη Χαμάς, οι παρατάξεις συμφώνησαν να σχηματιστεί «προσωρινή παλαιστινιακή επιτροπή αποτελούμενη από ανεξάρτητους ‘τεχνοκράτες’ (...) που θα επιφορτιστεί να διαχειρίζεται τις καθημερινές υποθέσεις και τις βασικές υπηρεσίες».

Η πρόταση αυτή έχει διαφορά από εκείνη του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, το οποίο προέβλεπε να σχηματιστεί επιτροπή «τεχνοκρατών» υπό διεθνή «επίβλεψη», συγκεκριμένα από «επιτροπή της ειρήνης» στην οποία θα προεδρεύει ο ίδιος ο κ. Τραμπ.

Πέρα από την ανάπτυξη της ΔΔΣ και της εγκατάστασης μεταβατικής αρχής, οι μεταγενέστερες φάσεις του σχεδίου Τραμπ προβλέπουν περαιτέρω απόσυρση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την ανοικοδόμηση του θυλάκου, μεταξύ άλλων.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, αποδέχτηκε να εγκαταλείψει τη διακυβέρνηση του θυλάκου, ωστόσο μέχρι σήμερα απορρίπτει τον αφοπλισμό του.

«Συμφωνήσαμε για τις διατάξεις της δεύτερης φάσης της διαχείρισης της Γάζας», που θα ανατεθεί σε «παλαιστινιακή διοίκηση, χωρίς διάκριση ανάμεσα στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη», είπε χθες εκπρόσωπος της Χαμάς, ο Χαζέμ Κάσεμ.

«Οι επόμενες συναντήσεις θα αφορούν τη σχέση με την κατοχή (σ.σ. το Ισραήλ), την τύχη των όπλων της αντίστασης και τις συνομιλίες για την παρουσία διεθνών δυνάμεων», πρόσθεσε.

Να γυρίσω στην Μπέιτ Λάχια»

Η Χαμάς προχώρησε τη 13η Οκτωβρίου στην απελευθέρωση των τελευταίων 20 ομήρων που απέμεναν στη ζωή και κρατούνταν στη Γάζα από την 7η Οκτωβρίου 2023, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 παλαιστινίων κρατουμένων. Βάσει της συμφωνίας, έπρεπε επίσης να έχει παραδώσει ως το μεσημέρι της 13ης Οκτωβρίου τα λείψανα 28 νεκρών ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας. Όμως έχει επιστρέψει ως τώρα 15, εξηγώντας πως αντιμετωπίζει μεγάλες δυσχέρειες στην προσπάθεια να ανακτήσει τα λείψανα στον κατά το μεγαλύτερο μέρος του ισοπεδωμένο θύλακο.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ επέστρεψε 195 σορούς Παλαιστινίων.

Οι ισραηλινές ένοπλες έχουν αποσυρθεί από τμήματα της Λωρίδας της Γάζας, αλλά διατηρούν υπό τον έλεγχό τους περίπου τον μισό θύλακο.

Χθες Παρασκευή, οικογένειες εκτοπισμένων προσπαθούσαν ακόμη να επιστρέψουν στα σπίτια τους ανάμεσα στα συντρίμμια, ορισμένοι μάταια, αφού οι κατοικίες τους βρίσκονται πέρα από τη λεγόμενη κίτρινη γραμμή, το όριο της απόσυρσης των ισραηλινών στρατευμάτων.

«Οι νέοι της οικογένειάς μας έπαιξαν κορόνα γράμματα τη ζωή τους για να πάνε να διαπιστώσουν τις ζημιές στη συνοικία μας και μας είπαν πως το σπίτι μου καταστράφηκε», είπε η Χάνι Αμπού Ομάρ, 42χρονη παλαιστίνια εκτοπισμένη από την Μπέιτ Λάχια, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, εγκατεστημένη στον καταυλισμό προσφύγων αζ Ζουάιντα, στο κεντρικό τμήμα του θυλάκου.

«Θα ήθελα να μπορέσω να γυρίσω στην Μπέιτ Λάχια. Ελπίζω ότι η πρώτη φάση (του αμερικανικού σχεδίου) θα λάβει τέλος και να μπορέσουμε να περάσουμε στη δεύτερη», πρόσθεσε.

Στην έφοδο άνευ προηγουμένου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου, έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.221 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Στις ισραηλινές ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 68.280 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Ο πόλεμος προκάλεσε ανθρωπιστική καταστροφή στον μικρό θύλακο, όπου η βοήθεια που εισέρχεται παραμένει ανεπαρκής από ποσοτική άποψη, προειδοποιεί ο ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP