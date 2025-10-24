Ειδήσεις | Διεθνή

Καναδάς: Το Οντάριο διακόπτει τη διαφημιστική εκστρατεία κατά των δασμών για να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Καναδάς: Το Οντάριο διακόπτει τη διαφημιστική εκστρατεία κατά των δασμών για να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ
Η επαρχία του Οντάριο θα διακόψει τη διαφημιστική εκστρατεία της στην οποία εμφάνιζε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρέιγκαν να μιλά αρνητικά για τους τελωνειακούς δασμούς, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της, ο Νταγκ Φορντ. Εξαιτίας αυτών των διαφημίσεων ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να «τερματιστούν» οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά.

Εξαιτίας αυτών των διαφημίσεων ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να «τερματιστούν» οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά.

Οι διαφημίσεις, στις οποίες ο Ρίγκαν φέρεται να λέει ότι οι δασμοί προκαλούν εμπορικούς πολέμους και οικονομική καταστροφή, θα προβληθούν το Σαββατοκύριακο στο τουρνουά του μπέιζμπολ World Series και θα σταματήσουν τη Δευτέρα, είπε ο Φορντ.

Αφού μίλησε με τον πρωθυπουργό του Καναδά, τον Μαρκ Κάρνεϊ, ο Φορντ αποφάσισε να διακόψει τη διαφημιστική εκστρατεία «ώστε οι εμπορικές συνομιλίες να ξαναρχίσουν», πρόσθεσε.

