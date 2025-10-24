Γάζα: Χαμάς και παλαιστινιακές οργανώσεις συμφώνησαν να αναλάβει τη διακυβέρνηση προσωρινή, ανεξάρτητη επιτροπή

Οι εκπρόσωποι των παλαιστινιακών κινημάτων, μεταξύ των οποίων και εκείνοι της Χαμάς, που συναντήθηκαν την Πέμπτη στο Κάιρο, συμφώνησαν σήμερα να αναλάβει προσωρινά τη διακυβέρνηση της Γάζας μια ανεξάρτητη επιτροπή τεχνοκρατών, μετά την κατάπαυση του πυρός που ισχύει από τις 10 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Χαμάς, οι παλαιστινιακές οργανώσεις που συμμετείχαν στις συνομιλίες κατέληξαν σε συμφωνία για τη συγκρότηση μιας «προσωρινής παλαιστινιακής επιτροπής, αποτελούμενης από ανεξάρτητους, τεχνοκράτες κατοίκους» της Γάζας η οποία θα αναλάβει να διαχειρίζεται τις καθημερινές υποθέσεις και τις βασικές υπηρεσίες.

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις συμφώνησαν επίσης επί της εθνικής στρατηγικής που έχει ως στόχο «την αναζωογόνηση της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) ως μοναδικού νομίμου εκπροσώπου του παλαιστινιακού λαού.

Η Χαμάς δεν αποτελεί μέλος της PLO.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ