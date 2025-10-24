Ειδήσεις | Διεθνή

Ινδία: Ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου της χώρας θα συμμορφωθεί με τις δυτικές κυρώσεις

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ινδία: Ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου της χώρας θα συμμορφωθεί με τις δυτικές κυρώσεις
Η εταιρεία Reliance Industries Ltd, που είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου στην Ινδία, θα συμμορφωθεί με τις δυτικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα, ενώ θα διατηρήσει τις σχέσεις της με τους σημερινούς προμηθευτές πετρελαίου, ανέφερε ο εκπρόσωπός της.

Η εταιρεία Reliance Industries Ltd, που είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου στην Ινδία, θα συμμορφωθεί με τις δυτικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα, ενώ θα διατηρήσει τις σχέσεις της με τους σημερινούς προμηθευτές πετρελαίου, ανέφερε ο εκπρόσωπός της.

Η Reliance, η οποία ελέγχεται από τον δισεκατομμυριούχο Μουκές Αμπανί και διαχειρίζεται το μεγαλύτερο στον κόσμο συγκρότημα διυλιστηρίων στην πόλη Τζαμναγκάρ στο δυτικό κρατίδιο Γκουτζαράτ, έχει συνάψει μια μακροχρόνια συμφωνία με τη μεγάλη ρωσική εταιρεία Rosneft για αγορά 500.000 βαρελιών αργού πετρελαίου ημερησίως.

Το διυλιστήριο αγοράζει επίσης ρωσικό πετρέλαιο από μεσάζοντες.

Οι αμερικανικές κυρώσεις στοχοποίησαν τις εταιρείες Lukoil και Rosneft που είναι οι δυο μεγαλύτεροι παραγωγοί πετρελαίου της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πόσα χρήματα έχει βγάλει από την προπονητική ο Ράφα Μπενίτεθ - Όλα τα «χρυσά» του deals

Πόσα χρήματα παίρνουν οι διαιτητές της Ευρωλίγκας

North Evia Pass 2025: Voucher 150 ευρώ για διακοπές - Αιτήσεις και δικαιούχοι

tags:
Πετρέλαιο
Ινδία
Κυρώσεις
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider