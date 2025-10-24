Με ζημιές το 83% των κτιρίων της Γάζας - 61,5 εκατ. τόνοι ερειπίων

170 φορές το Empire State Building - Τοξικά απόβλητα.

Ύστερα από δύο χρόνια πολέμου, η καταστροφή των 3/4 των κτιρίων της Γάζας έχει θάψει τον παλαιστινιακό θύλακα κάτω από περισσότερους από 61 εκατ. τόνους ερειπίων, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ που ανέλυσε το Γαλλικό Πρακτορείο. Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου υπό την πίεση του Ντόναλντ Τραμπ προαναγγέλλει την έναρξη της ανοικοδόμησης του κατεστραμμένου θύλακα, που θα απαιτήσει τη διαχείριση αυτής της τεράστιας ποσότητας ερειπίων.

Έως τις 8 Ιουλίου 2025, ο ισραηλινός στρατός είχε προκαλέσει ζημιές ή την καταστροφή σχεδόν 193.000 κτιρίων (όλων των τύπων) στον πυκνοκατοικημένο θύλακα, δηλαδή το 78% των κτιρίων που υπήρχαν πριν από τις 7 Οκτωβρίου και την έναρξη της σύγκρουσης, σύμφωνα με το πρόγραμμα δορυφορικής ανάλυσης του ΟΗΕ, το Unosat. Με βάση εικόνες που συγκεντρώθηκαν στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου μόνο για την Πόλη της Γάζας, που έχει στοχοθετηθεί ιδιαίτερα, η υπηρεσία του ΟΗΕ εκτίμησε ότι το 83% των κτιρίων έχει υποστεί ζημιές ή καταστραφεί.

Τα 61,5 εκατ. τόνοι ερειπίων που καταγράφηκαν στον παλαιστινιακό θύλακα αντιπροσωπεύουν περίπου 170 φορές το βάρος του Empire State Building στη Νέα Υόρκη, ή περίπου 6.000 φορές το βάρος του Πύργου του Άιφελ στο Παρίσι. Διασκορπισμένα σε αυτό το έδαφος των 365 τετραγωνικών χιλιομέτρων, αυτό ισοδυναμεί με 169 κιλά ερειπίων σε κάθε τετραγωνικό μέτρο της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (Unep), σχεδόν τα δύο τρίτα των ερειπίων έχουν δημιουργηθεί στη διάρκεια των πέντε πρώτων μηνών του πολέμου. Αλλά κατά τους τελευταίους μήνες πριν από την κατάπαυση πυρός εντάθηκε η καταστροφή των κτιρίων, με 8 εκατ. τόνους ερειπίων να δημιουργούνται μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου 2025. Το μεγαλύτερο μέρος τους στο νότιο τμήμα του θύλακα, μεταξύ Ράφα και Χαν Γιούνις.

Τοξικά απόβλητα

Ύστερα από προκαταρκτική εκτίμηση της Unep που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο, τα ερείπια εκθέτουν τον πληθυσμό σε υγειονομικούς κινδύνους. Η υπηρεσία του ΟΗΕ εκτιμά ότι τουλάχιστον 4,9 εκατ. τόνοι ερειπίων μπορεί να έχουν μολυνθεί από τον αμίαντο που υπήρχε σε παλιά κτίρια, κοντά κυρίως σε διάφορους καταυλισμούς προσφύγων, όπως της Τζαμπάλια (βόρεια), της Νουσέιρατ, του αλ-Μαγάζι (κέντρο), της Χαν Γιούνις και της Ράφα (νότια).

Επιπλέον, τουλάχιστον 2,9 εκατ. τόνοι ερειπίων από παλαιές βιομηχανικές εγκαταστάσεις μπορεί να έχουν να «μολυνθεί από χημικές ουσίες και άλλα τοξικά προϊόντα», σύμφωνα με τη Unep. Ο ισραηλινός στρατός σφυροκόπησε τη Λωρίδα της Γάζας ως απάντηση στην πρωτοφανή επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023, που προκάλεσε τον θάνατο 1.221 ανθρώπων στην ισραηλινή πλευρά, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα δεδομένα.

Η ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία στη Λωρίδα της Γάζας έχει προκαλέσει έως τώρα τουλάχιστον 68.280 θανάτους, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς για τη Γάζα, που κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ