ΟΗΕ: Περισσότερες από 676 εκατ. γυναίκες ζουν κοντά σε εμπόλεμες ζώνες το 2025

Περισσότερες από 676 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια στον κόσμο, ζουν σήμερα σε ακτίνα 50 χιλιομέτρων από εμπόλεμες ζώνες. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Γραμματέα τοτυ ΟΗΕ για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια (2025), αυτός ο αριθμός είναι ο υψηλότερος από τη δεκαετία του 1990.

«Γυναίκες και κορίτσια δολοφονούνται σε αριθμούς ρεκόρ, αποκλείονται από τις ειρηνευτικές συζητήσεις και μένουν απροστάτευτες καθώς οι πόλεμοι πολλαπλασιάζονται», δήλωσε η Sima Bahous, εκτελεστική διευθύντρια του ΟΗΕ για τις Γυναίκες. «Οι γυναίκες δεν χρειάζονται περισσότερες υποσχέσεις. Χρειάζονται δύναμη, προστασία και ισότιμη συμμετοχή».

Σύμφωνα με την έρευνα, που περιγράφει λεπτομερώς την απότομη κλιμάκωση των επιπτώσεων του πολέμου στις γυναίκες, τα θύματα μεταξύ των αμάχων, μεταξύ γυναικών και παιδιών, έχουν τετραπλασιαστεί τα τελευταία δύο χρόνια και τα κρούσματα σεξουαλικής βίας που σχετίζεται με συγκρούσεις έχουν αυξηθεί κατά 87% την ίδια περίοδο.

