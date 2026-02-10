Ο Τραμπ αντιτίθεται στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ

H «σταθερή Δυτική Όχθη κρατά το Ισραήλ ασφαλές κι ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της κυβέρνησης να επιτύχει την ειρήνη στην περιφέρεια», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επαναβεβαίωσε χθες Δευτέρα μιλώντας στο Reuters ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντιτίθεται στην προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ.

H «σταθερή Δυτική Όχθη κρατά το Ισραήλ ασφαλές κι ευθυγραμμίζεται με τον στόχο αυτής της κυβέρνησης να επιτύχει την ειρήνη στην περιφέρεια», ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος δεν κατονομάστηκε από το πρακτορείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: @associatedpress

