Σε εξέλιξη η προετοιμασία για το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα με την Αίγυπτο

Η COGAT, η υπηρεσία του ισραηλινού στρατού που εποπτεύει τη ροή βοήθειας στη Γάζα, δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι είναι σε εξέλιξη οι προετοιμασίες με την Αίγυπτο για το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα για τη μετακίνηση ανθρώπων, αλλά η ημερομηνία για το άνοιγμα θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη φάση.

Το Ισραήλ έχει ήδη προειδοποιήσει ότι μπορεί να κρατήσει τη Ράφα κλειστή και να μειώσει τη βοήθεια που εισέρχεται στον παλαιστινιακό θύλακα καθώς η Χαμάς, όπως είπε, επιστρέφει τις σορούς των ομήρων με πολύ αργούς ρυθμούς, τονίζοντας τους κινδύνους για την κατάπαυση πυρός που έπαυσε δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου και οδήγησε στην απελευθέρωση όλων των ζωντανών ομήρων που κρατούνταν από την παλαιστινιακή οργάνωση.

Η COGAT δήλωσε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια συνεχίζει να εισέρχεται στον θύλακα μέσω του περάσματος Κερέμ Σαλόμ με το Ισραήλ και από άλλα σημεία διέλευσης. «Πρέπει να τονιστεί ότι η ανθρωπιστική βοήθεια δεν θα περάσει από το πέρασμα της Ράφα. Αυτό δεν συμφωνήθηκε ποτέ σε καμία φάση», πρόσθεσε η COGAT σε δήλωση που εστάλη στο Reuters. Δύο πηγές είχαν δηλώσει στο Reuters χθες ότι το πέρασμα της Ράφα αναμένεται να ανοίξει σήμερα για τη μετακίνηση ανθρώπων.

Η Χαμάς «εννοεί να τηρήσει τη συμφωνία» για τις σορούς των νεκρών ομήρων

Η Χαμάς έχει σκοπό να επιστρέψει στο Ισραήλ τις σορούς των αποβιωσάντων ομήρων, όπως δεσμεύτηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, σημείωσαν χθες Τετάρτη ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Αντιπρόσωποι της Χαμάς «συνεχίζουν να μας λένε πως εννοούν να τηρήσουν τη συμφωνία», είπε σε δημοσιογράφους μια από τις πηγές αυτές, που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, ώρες αφού η κυβέρνηση του Ισραήλ απείλησε να ξαναρχίσει τον πόλεμο στον θύλακο αν δεν επιστραφούν όλοι οι νεκροί όμηροι από το παλαιστινιακό κίνημα.

«Αν η Χαμάς αρνηθεί να τηρήσει τη συμφωνία, το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, θα ξαναρχίσει τις μάχες για θα αναλάβει δράση για την πλήρη ήττα της Χαμάς», ανέφερε ανακοίνωση του γραφείου του ισραηλινού υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς που δημοσιοποιήθηκε χθες Τετάρτη.

«Υπήρξε πολλή απογοήτευση και αγανάκτηση όταν επιστράφηκαν μόλις τέσσερα λείψανα, ωστόσο (η Χαμάς) θα μπορούσε απλά να πει ‘προχωράμε’» χωρίς επαναπατρισμό των νεκρών ομήρων, σημείωσε ακόμη ο αμερικανός αξιωματούχος.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ, η οποία βασίστηκε σε σχέδιο που παρουσίασε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Σεπτεμβρίου, η Χαμάς είχε υποχρέωση να επαναπατρίσει όλους τους ομήρους που κρατούσε στη Λωρίδα της Γάζας, ζωντανούς και νεκρούς, μέσα σε 72 ώρες από τη διακοπή των εχθροπραξιών, με άλλα λόγια το αργότερο το μεσημέρι της Δευτέρας (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Το παλαιστινιακό κίνημα άφησε ελεύθερους έγκαιρα τους 20 ζωντανούς ομήρους, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει επαναπατρίσει παρά εννιά λείψανα από τα 28 στη Λωρίδα της Γάζας: τέσσερα τη Δευτέρα, τρία προχθές Τρίτη κι ακόμη δύο χθες Τετάρτη.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ο ίδιος είπε νωρίτερα χθες πως η Χαμάς «σκάβει» για να βρει τις σορούς. «Σκάβουν. Βρίσκουν πολλά πτώματα», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ερωτηθείς αν θεωρεί ότι το παλαιστινιακό κίνημα τηρεί τη συμφωνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ