Ουκρανία: Διακοπές ρεύματος στο νότιο τμήμα έπειτα από μια ρωσική επίθεση

Περιοχές της περιφέρειας της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, παρέμεναν στο σκοτάδι σήμερα το πρωί έπειτα από μία νυχτερινή ρωσική επίθεση, την τελευταία σε σειρά εναντίον του ουκρανικού ενεργειακού συστήματος ενόψει του χειμώνα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει πόσα ακριβώς νοικοκυριά επηρεάστηκαν από αυτές τις διακοπές ρεύματος, όμως η ουκρανική εταιρεία ενέργειας DTEK έκανε λόγο για βλάβες σε ορισμένες συνοικίες της περιφερειακής πρωτεύουσας. Λίγο αργότερα, η DTEK έκανε γνωστό πως αποκατέστησε την ηλεκτροδότηση σε περισσότερα από 240.000 νοικοκυριά στην περιοχή.

«Χθες (Παρασκευή) βράδυ, ο εχθρός επιτέθηκε σε πολιτικές και ενεργειακές υποδομές στην περιφέρεια της Οδησσού», δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεγκ Κίπερ στο Telegram.

«Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί κάνουν ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να αποκαταστήσουν πλήρως την προμήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Οι διακοπές της ηλεκτροδότησης σήμερα σημειώνονται την επομένη μιας ρωσικής επίθεσης ευρείας κλίμακας, που είχε ως αποτέλεσμα να βυθιστεί στο σκοτάδι ένα μεγάλο τμήμα της πρωτεύουσας Κιέβου και άλλων εννέα περιοχών. Η DTEK ανέφερε σήμερα το πρωί πως αποκατέστησε την ηλεκτροδότηση σε περισσότερα από 800.000 νοικοκυριά στην πρωτεύουσα έπειτα από αυτήν την επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ