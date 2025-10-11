Γουατεμάλα: Υποδέχθηκε μετανάστες τρίτων χωρών που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ

Η κυβέρνηση της Γουατεμάλας είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να υποδέχεται πολίτες άλλων κρατών της κεντρικής Αμερικής που απελαύνονται από τις ΗΠΑ, καθώς έχει σκοπό να διατηρήσει την παραδοσιακά καλή σχέση της με την Ουάσιγκτον.

Η υπηρεσία μετανάστευσης της Γουατεμάλας (IGM) ανακοίνωσε αργά το βράδυ χθες Παρασκευή ότι η χώρα υποδέχθηκε μια πρώτη πτήση από τις ΗΠΑ που μετέφερε ολιγάριθμους μετανάστες από τρίτες χώρες που απελάθηκαν από τις αμερικανικές αρχές, αλλά κυρίως Γουατεμαλτέκους.

Στην πτήση επέβαιναν, πέρα από 56 υπηκόους της Γουατεμάλας, τρεις υπήκοοι Ονδούρας, εξήγησε η υπηρεσία. Οι πολίτες της γειτονικής Ονδούρας οδηγήθηκαν σε κέντρο υποδοχής και θα μεταφερθούν στην πατρίδα τους, πρόσθεσε η IGM.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς που είχε μεταδοθεί τον Δεκέμβριο του 2024, η κυβέρνηση της Γουατεμάλας είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να υποδέχεται πολίτες άλλων κρατών της κεντρικής Αμερικής που απελαύνονται από τις ΗΠΑ, καθώς έχει σκοπό να διατηρήσει την παραδοσιακά καλή σχέση της με την Ουάσιγκτον.

