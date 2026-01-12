Παρνασσός: 7 ιδέες για εκδρομές το Σαββατοκύριακο

Από κοσμοπολίτικα χωριά με έντονη ζωή μέχρι ήσυχες γωνιές μέσα στη φύση, ο Παρνασσός έχει κάτι για κάθε τύπο ταξιδιώτη.

Λίγοι προορισμοί στην Ελλάδα καταφέρνουν να συνδυάζουν τόσο αρμονικά τη φύση, την παράδοση, την ιστορία και τη γαστρονομία όσο ο Παρνασσός. Σε απόσταση μόλις λίγων ωρών από την Αθήνα, το εμβληματικό βουνό αποτελεί σταθερή αξία για σύντομες αποδράσεις είτε αναζητάτε την πολυτέλεια είτε την περιπέτεια ή ακόμα και την ηρεμία μακριά από τα πλήθη.

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού είναι από τα πιο δημοφιλή σημεία του βουνού αλλά αυτό που πραγματικά κλέβει την παράσταση είναι τα χωριά του, το καθένα με τον δικό του μοναδικό χαρακτήρα. Πετρόκτιστα παραδοσιακά σπίτια, γραφικές πλατείες με πλατάνια, τρεχούμενα νερά και δάση, αποκαλύπτουν ένα μαγευτικό σκηνικό.

Αν θέλετε να ζήσετε ένα κοσμοπολίτικο διήμερο με καλό φαγητό και βόλτες ή μια ήρεμη απόδραση για να αναπνεύσετε καθαρό οξυγόνο, αυτές οι 7 εκδρομές στον Παρνασσό είναι οι ιδανικές για τα Σαββατοκύριακα που έρχονται.

