Ζελένσκι: Στις πρόσφατες επιθέσεις στην Ρωσία χρησιμοποιήθηκαν εγχώριας κατασκευής πύραυλοι

Ρωσικές ομάδες δολιοφθορέων επιχειρούν μέσα στην εμπόλεμη πόλη του Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι δυνάμεις και των δύο πλευρών μάχονται, δήλωσε ο διοικητής μια ουκρανικής μονάδας μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ρωσικές ομάδες δολιοφθορέων επιχειρούν μέσα στην εμπόλεμη πόλη του Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι δυνάμεις και των δύο πλευρών μάχονται, δήλωσε ο διοικητής μια ουκρανικής μονάδας μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ο Ντμίτρι Λάβρο, υποδιοικητής της 25ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας, δήλωσε ότι οι μάχες μαίνονται «στο έδαφος και στον αέρα» για την πόλη, που είναι ένα στρατηγικός κόμβος για τις δυνάμεις του Κιέβου στο ανατολικό μέτωπο.

«Ο εχθρός μας ασκεί πίεση (και) κάνουμε ό,τι το καλύτερο για να τον αποκρούσουμε» είπε. «Αυτή τη στιγμή είμαστε ισόπαλοι».

Η Ρωσία επιτίθεται στο Ποκρόφσκ εδώ και πολλούς μήνες καθώς αποκομίζει σταδιακά κέρδη στα ανατολικά και νότια της Ουκρανίας.

Χάρτες ανοιχτού κώδικα που καταγράφουν τις ρωσικές στρατιωτικές θέσεις δείχνουν ότι η πόλη περικυκλώνεται σταδιακά με μια ορμητική κίνηση.

Ο Λάβρο προσέθεσε ότι η αναλογία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) ουκρανικής κατασκευής και του οπλισμού αυξήθηκε από το 2023 και αυτό είναι το αποτέλεσμα των προσπαθειών του Κιέβου να αναβαθμίσει την ακμάζουσα εγχώρια αμυντική βιομηχανία του.

Ζελέσνκι: Στις πρόσφατες επιθέσεις στην Ρωσία χρησιμοποιήθηκαν εγχώριας κατασκευής πύραυλοι

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι στις πρόσφατες επιθέσεις που πραγματοποίησε ο ουκρανικό στρατός σε ρωσικές υποδομές χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι εγχώριας κατασκευής.

«Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι τις τελευταίες μέρες η Ουκρανία χρησιμοποίησε αποκλειστικά ουκρανικής παραγωγής προϊόντα (και) όχι μόνο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones)» είπε ο ουκρανός πρόεδρος κατά την διάρκεια ενημέρωσης στον Κίεβο, όταν ρωτήθηκε αν η Ουκρανία χρησιμοποίησε τον νέο της πύραυλο Flamingo εναντίον ρωσικών στόχων.

«Κρίνοντας από τις επιθέσεις, νομίζω ότι είναι σαφές για τον κόσμο πού χρησιμοποιήθηκαν drones και πού δεν χρησιμοποιήθηκαν drones».

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η προμήθεια όπλων αμερικανικής κατασκευής στην Ουκρανία δεν έχει επηρεασθεί από την συνεχιζόμενη αναστολή λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών στην Ουάσιγκτον.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ