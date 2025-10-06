Ειδήσεις | Ελλάδα

Νέο αίτημα εκταφής κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού

Newsroom
Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά αίτημα που καταθέτει η μητέρα του θύματος, επιμένοντας στη διενέργεια νέων επιστημονικών εξετάσεων.

Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της Μάρθης υπέβαλε σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, η Μαρία Καρυστιανού, απευθυνόμενη στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας.

Υπενθυμίζεται ότι στις 25 Σεπτεμβρίου η κυρία Καρυστιανού είχε υποβάλει προηγούμενο αίτημα εκταφής της σορού, ζητώντας τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ευρήματα που να διαφοροποιούν την επίσημη εκδοχή για τα αίτια του θανάτου.

Η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δικαστικής έρευνας για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών, με τους συγγενείς των θυμάτων να ζητούν πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών και να καταθέτουν διαδοχικά αιτήματα για νέες πραγματογνωμοσύνες και ιατροδικαστικού χαρακτήρα εξετάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

