Ειδήσεις | Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο με δύο τραυματίες στα Λαδάδικα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο με δύο τραυματίες στα Λαδάδικα
Από την αστυνομία ερευνάται τυχόν συμπλοκή κατά τη διάρκεια της διασκέδασής τους στην περιοχή.

Επεισόδιο με δύο τραυματίες, νεαρής ηλικίας, ερευνά η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.

Το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 5 τα ξημερώματα στην περιοχή των Λαδάδικων, απ' όπου παρέλαβε έναν 19χρονο Κύπριο που έφερε τραύμα στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο.

Σε μικρή απόσταση εντοπίστηκε και δεύτερος νεαρός- ένας 20χρονος Έλληνας, που ήταν χτυπημένος στο κεφάλι.

Τόσο ο 19χρονος όσο κι ο 20χρονος διακομίστηκαν με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ από την αστυνομία ερευνάται τυχόν συμπλοκή κατά τη διάρκεια της διασκέδασής τους στην περιοχή.

Την έρευνα ανέλαβε το Α.Τ. Λευκού Πύργου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Λύση «αλά ιταλικά» για τα όρια ηλικίας στην Ελλάδα - Τι σχεδιάζεται για το 2027

ΜΕΤΚΑ: Το μίγμα έργων με ιδιωτικά/ΣΔΙΤ και η επιλογή συμβολαίων - Νέες συμφωνίες στη Β. Ελλάδα

Σε φάση ωρίμανσης περνά το ηλεκτρονικό εμπόριο - Άνοδο δείχνουν οι εκτιμήσεις για φέτος

tags:
Θεσσαλονίκη

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider