Υπεγράφη η σύμβαση για την αγορά της τέταρτης φρεγάτας FDI Belharra

Προηγήθηκε η ψήφιση του σχετικού σχεδίου νόμου στις 3/10/2025, το οποίο κατέθεσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στη Βουλή των Ελλήνων.

Υπεγράφη την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου, από τον γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα η 1η τροποποίηση των συμβάσεων 16Β/21 και 17Β/21 που αφορούν στην προμήθεια 4ης φρεγάτας τύπου FDI HN Standard 2++, μετά των υπηρεσιών εν συνεχεία υποστήριξης με την εταιρεία NAVAL Group.

Αυτό ανακοινώθηκε σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, από την ΓΔΑΕΕ. Προηγήθηκε η ψήφιση του σχετικού σχεδίου νόμου στις 3/10/2025, το οποίο κατέθεσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στη Βουλή των Ελλήνων, όπως και η δημοσίευση του Νόμου 5235/2025 στις 7/10/2025 (ΦΕΚ Α 173).

