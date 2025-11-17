Στα 95.000 δολάρια το Bitcoin - «Καπνός» το 30% από τα κέρδη του 2025

Το μεσημέρι της Δευτέρας ώρα Ελλάδος σταθεροποιείται στα 95.514 δολάρια με άνοδο 1,3%.

Εξανεμίστηκαν πάνω το 30% των κερδών που έχει καταγράψει από την αρχή του 2025 το Bitcoin, καθώς ο ενθουσιασμός για τη στάση υπέρ των κρυπτονομισμάτων της κυβέρνησης Τραμπ εξασθενεί. Το κυρίαρχο crypto διολίσθησε κάτω από τα 93.714 δολάρια, χαμηλότερα από τα επίπεδα που είχε φτάσει στο τέλος του 2024, όταν οι χρηματοπιστωτικές αγορές βρίσκονταν σε ράλι μετά την εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ.

Το Bitcoin εκτοξεύτηκε στα 126.251 δολάρια στις 6 Οκτωβρίου, διορθώνοντας 4 ημέρες αργότερα, μετά από τις ανακοινώσεις του Τραμπ για τους δασμούς που οδήγησαν τις αγορές σε μια πτώση παγκοσμίως. Το μεσημέρι της Δευτέρας ώρα Ελλάδος σταθεροποιείται στα 95.514 δολάρια με άνοδο 1,3%. «Η ευρύτερη αγορά δεν είναι μακριά από τον κίνδυνο», επεσήμανε ο Μάθιου Χιούγκαν, επικεφαλής επενδύσεων της Bitwise Asset Management με έδρα το Σαν Φρανσίσκο.

Η πτώση έρχεται σε μια χρονιά που υποτίθεται ότι θα εδραίωνε την παρουσία του. Ωστόσο, η αγορά έχει υποχωρήσει, γρήγορα και απότομα, σχολιάζει το Bloomberg που υπολογίζει τη «χασούρα» του bitcoin σε περίπου 600 δισ. δολάρια από τα υψηλά επίπεδα που βρέθηκε τον Οκτώβριο. Το Business Insider καταλήγει σε τρεις βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα:

Το αρνητικό κλίμα στις τεχνολογικές μετοχές Ρευστότητα Οι φήμες που κυκλοφορούν

Η ρευστότητα στην αγορά του Bitcoin έχει επίσης μειωθεί τον τελευταίο μήνα, ένας πιθανός λόγος για τον οποίο η τιμή του κρυπτονομίσματος έχει βιώσει μεγαλύτερη αστάθεια. Το βάθος της αγοράς του Bitcoin, ένα μέτρο για την ικανότητα της αγοράς να απορροφά μεγάλες συναλλαγές χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις τιμών- μειώθηκε από περίπου 766 εκατ. δολάρια στις αρχές Οκτωβρίου, στα 535,2 εκατ. δολάρια μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης Kaiko.

Το Bitcoin έχει πληγεί εν μέσω μιας ευρύτερης ρευστοποίησης σε assets που ενέχουν ρίσκο, με τις μετοχές τεχνολογίας να δέχονται σφυροκόπημα το τελευταίο διάστημα καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τις υψηλές αποτιμήσεις. «Το ξεπούλημα στις μετοχές τεχνολογίας αποτέλεσε βασικό παράγοντα πίσω από την επιδείνωση της όρεξης για ρίσκο», επεσήμανε ο Αντόνιο Τζι Τζιάκομο, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην XS.com.

«Από ορισμένες απόψεις, το Bitcoin ήταν ένας κορυφαίος δείκτης κινδύνου», έγραψε σε σημείωμά του ο Ντέιβιντ Νίκολας, Διευθύνων Σύμβουλος της XFUNDS, επισημαίνοντας τις πρόσφατες ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με τις αποτιμήσεις στην χρηματιστηριακή αγορά. «Νομίζω ότι είναι η τέλεια συνταγή για την αδυναμία της τιμής του ΒΤC», συμπλήρωσε.