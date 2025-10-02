Γαλλία: Παράταση κράτησης δύο αξιωματικών του πετρελαιοφόρου που φέρεται να ανήκει στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας

Το πλοίο Pushpa ή Boracay, μήκους 244 μέτρων που πλέει υπό σημαία Μπενίν, συνελήφθη το Σάββατο από μέλη του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού την ώρα που έπλεε στον Ατλαντικό στα ανοικτά των ακτών της Γαλλίας.

Γάλλοι στρατιωτικοί παραμένουν σήμερα στο πετρελαιοφόρο που φέρεται να ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, μία εβδομάδα αφού το πλοίο πέρασε από τη Δανία τις ημέρες που ύποπτα drones πετούσαν πάνω από τα αεροδρόμια της χώρας, ενώ παρατάθηκε η κράτηση του πλοιάρχου και του υποπλοιάρχου.

Στο πλοίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή ανήκει στον στόλο που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις σε ό,τι αφορά την πώληση ρωσικού πετρελαίου.

Όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία της Μπρεστ, στη δυτική Γαλλία, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνα για «άρνηση συμμόρφωσης» και «μη προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων για την εθνικότητα του πλοίου και τη σημαία του», παρατάθηκε η κράτηση δύο προσώπων που παρουσιάστηκαν ως ο πλοίαρχος και ο υποπλοίαρχος του πετρελαιοφόρου.

Τόσο οι γαλλικές όσο και οι δανέζικες αρχές αρνούνται να σχολιάσουν αν η έρευνα που διεξάγει η εισαγγελία της Μπρεστ συνδέεται με τις υπερπτήσεις drones.

Απόπλους από τη Ρωσία

Σύμφωνα με ανάλυση των δεδομένων του ιστότοπου VesselFinder, το δεξαμενόπλοιο απέπλευσε από το ρωσικό λιμάνι του Πριμόρσκ, κοντά στην Αγία Πετρούπολη, στις 20 Σεπτεμβρίου, με προορισμό το Βαντινάρ, στη βορειοδυτική Ινδία.

Πέρασε από τις ακτές της Δανίας μεταξύ 22-25 Σεπτεμβρίου. Στις 22 Σεπτεμβρίου, μια πρώτη υπέρπτηση drone είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης. Αξιωματούχος της αστυνομίας της Δανίας αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο τα drones να απογειώθηκαν από ένα πλοίο.

Ακολούθησαν, στις 25 του ίδιου μήνα, πολλές υπερπτήσεις σε άλλα αεροδρόμια και σε μια στρατιωτική βάση.

Αν και η προέλευση των drones παραμένει προς το παρόν άγνωστη, οι αρχές της Δανίας υπέδειξαν ως υπεύθυνη τη Ρωσία, που κατηγορείται ήδη για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας στις αρχές Σεπτεμβρίου και της Εσθονίας, λίγες ημέρες αργότερα.

Από την Κοπεγχάγη όπου μετέβη για μια σύνοδο κορυφής της ΕΕ χθες Τετάρτη ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε να επικρατήσει «σύνεση» αναφορικά με την ενδεχόμενη εμπλοκή του πλοίου στις υπερπτήσεις αυτές.

Από την πλευρά της η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν κάλεσε να υπάρξει «πολύ ισχυρή απάντηση» στον «υβριδικό πόλεμο» που διεξάγει η Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ