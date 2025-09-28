Ξάνθη: Σύλληψη αστυνομικού για παράβαση καθήκοντος, παράνομη κατακράτηση και σωματική βλάβη

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρχηγείου της ΕΛΑΣ η Ελληνική Αστυνομία «επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με την αποστολή και τον ρόλο της.

Αστυνομικός που υπηρετεί σε υπηρεσία της Ξάνθης συνελήφθη για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, παράνομης κατακράτησης και της σωματικής βλάβης.

Όπως περιγράφει η ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από καταγγελία ιδιώτη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης, σχετικά με περιστατικά που φέρεται να έλαβαν χώρα σε βάρος του πρωινές ώρες της ίδιας μέρας (27/09/2025).

Από την προανάκριση που ακολούθησε διακριβώθηκε η εμπλοκή του αστυνομικού στην υπόθεση, ενώ, όπως επισημαίνεται, πέραν της ποινικής δικογραφίας, έχει κινηθεί και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του. Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας η Ελληνική Αστυνομία «επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με την αποστολή και τον ρόλο της, ενώ παράλληλα ενεργοποιεί άμεσα κάθε προβλεπόμενη ποινική και πειθαρχική διαδικασία». Στόχος, αναφέρεται, «παραμένει η διασφάλιση της νομιμότητας, η ενίσχυση της διαφάνειας και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τον θεσμό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

