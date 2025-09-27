Ζελένσκι: Παραδέχθηκε την ύπαρξη ισραηλινών Patriot στην Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε γνωστό ότι η χώρα του θα παραλάβει ακόμη δύο πυροβολαρχίες από το Ισραήλ εντός του φθινοπώρου.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι το Ισραήλ έχει προμηθεύσει τη χώρα του με ένα σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, δηλώνοντας ότι έχει ήδη εγκατασταθεί και βρίσκεται σε λειτουργία.

«Το σύστημα έχει εγκατασταθεί», ανέφερε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία θα παραλάβει ακόμη δύο πυροβολαρχίες από το Ισραήλ εντός του φθινοπώρου.

Η δήλωση του Ζελένσκι έρχεται τρεις μήνες μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Ισραηλινού πρέσβη στο Κίεβο, Μάικλ Μπρόντσκι, ότι η Ιερουσαλήμ είχε μεταφέρει συστήματα Patriot στην Ουκρανία. Εκείνη τη στιγμή, οι δηλώσεις αυτές αποτέλεσαν την πρώτη δημόσια παραδοχή ότι το Ισραήλ είχε παράσχει άμεση στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο, αν και το Υπουργείο Εξωτερικών διέψευσε στη συνέχεια τον ισχυρισμό. Μέχρι τη δήλωση του Ζελένσκι το Σάββατο, δεν υπήρχε περαιτέρω επιβεβαίωση.

Σε συνέντευξή του τον Ιούνιο στη blogger Μαρίτσκα Ντουμπένκο, ο Μπρόντσκι ανέφερε ότι τα συστήματα είχαν αρχικά προμηθευτεί στο Ισραήλ από τις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και είχαν υπηρετήσει στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις.

«Συμφωνήσαμε να τα μεταφέρουμε στην Ουκρανία», δήλωσε, προσθέτοντας: «Όταν λένε ότι το Ισραήλ δεν έχει προσφέρει στρατιωτική βοήθεια, αυτό απλά δεν είναι αλήθεια».

Το σύστημα Patriot (MIM-104), το οποίο αναπτύχθηκε από την αμερικανική αμυντική εταιρεία Raytheon στα τέλη της δεκαετίας του 1970, έχει σχεδιαστεί για την αναχαίτιση αεροσκαφών και πυραύλων. Αποτελείται από πυροβολαρχίες εκτόξευσης πυραύλων, συστοιχίες ραντάρ και μονάδες διοίκησης και ελέγχου.

Περισσότερο από έναν χρόνο πριν, οι Financial Times ανέφεραν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και η Ουκρανία συζητούσαν τη μεταφορά οκτώ παλαιωμένων πυροβολαρχιών Patriot M901 PAC-2, ηλικίας περίπου 30 ετών, οι οποίες θα μπορούσαν να βελτιώσουν σημαντικά την άμυνα του Κιέβου απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις. Τον Μάιο, οι New York Times ανέφεραν επίσης ότι ορισμένα από τα συστήματα είχαν ήδη φτάσει στην Ουκρανία.

Τον Ιούλιο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε επίσημα ότι η Ουάσινγκτον θα παράσχει στην Ουκρανία «τα πλέον προηγμένα» όπλα για τον πόλεμο κατά της Ρωσίας. Δήλωσε ότι οι πυροβολαρχίες Patriot και οι πύραυλοι θα χρηματοδοτηθούν από άλλες χώρες του ΝΑΤΟ και όχι από τους Αμερικανούς φορολογούμενους.

Ο Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας ότι πίστευε πως είχαν καταλήξει σε συμφωνίες για την Ουκρανία αρκετές φορές πριν καταρρεύσουν οι συνομιλίες.

«Είμαι απογοητευμένος από τον Πρόεδρο Πούτιν», δήλωσε ο Τραμπ. «Νόμιζα ότι είχαμε μια συμφωνία πριν από δύο μήνες, αλλά φαίνεται ότι δεν προχωρά».