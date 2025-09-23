Bloomberg: Εκατοντάδες Boeing και μαχητικά της Lockheed Martin στο «μάτι» της Άγκυρας

Ο Ερντογάν επιδιώκει να «συμψηφίσει» τις πληρωμές για αμερικανικά αεροσκάφη με συμφωνίες για τουρκικά προϊόντα αξίας άνω των 10 δισ. δολαρίων.

Την αγορά εκατοντάδων αεροσκαφών της Boeing και μαχητικά της Lockheed Martin σχεδιάζει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πιέζοντας παράλληλα ώστε ορισμένα από τα εξαρτήματά τους να παραχθούν στην Τουρκία, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο Ερντογάν επιδιώκει να «συμψηφίσει» τις πληρωμές για αμερικανικά αεροσκάφη με συμφωνίες για τουρκικά προϊόντα αξίας άνω των 10 δισ. δολαρίων, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

Το πώς θα προχωρήσουν οι συμφωνίες είναι στο χέρι του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα φιλοξενήσει τον Τούρκο ομόλογό του στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη.

Η συνάντηση είναι μια κρίσιμη στιγμή καθώς η Άγκυρα επιθυμεί την επίλυση της διπλωματικής της διαμάχης με την Ουάσινγτον που επέφερε η αγορά ρωσικών πυραύλων S-400.

Η τουρκική κίνηση ώθησε τον Λευκό Οίκο να επιβάλει κυρώσεις στα πλαίσια της CAATSA (Πράξη Αντιμετώπισης των Εχθρών της Αμερικής μέσω Κυρώσεων - Countering America's Adversaries Through Sanctions), που στόχευσετην αμυντική βιομηχανία της χώρας και την αφαίρεσαν από το πρόγραμμα ανάπτυξης των F-35.

Η Άγκυρα αρνήθηκε να εγκαταλείψει τους S-400 όπως ζήτησε η Ουάσινγκτον, αλλά έχει μεγάλες ελπίδες ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να συμφωνήσει να τροποποιήσει την CAATSA ώστε να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει 40 αεροσκάφη F-35 που κατασκευάστηκαν από την Lockheed.

Παράλληλα, ο Ερντογάν ευελπιστεί να ολοκληρώσει και την αγορά 40 F-16 Viper τελευταίας γενιάς της Lockheed Martin καθώς και εκατοντάδων βομβών, πυραύλων και εφεδρικών κινητήρων.

Η Τουρκία διαθέτει περίπου 240 F-16, τον δεύτερο μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ. Με την πώληση νέων F-16, η Άγκυρα θα αντικαταστήσει τα παλαιά αεροσκάφη F-4 της μέχρι να είναι σε θέση να αναπτύξει το δικό της πολεμικό αεροπλάνο.