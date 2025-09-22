Disney: Η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ επιστρέφει στη μικρή οθόνη

Η εκπομπή “Jimmy Kimmel Live” κόπηκε μετά τις αντιδράσεις συντηρητικών κύκλων για το σχόλιο του παρουσιαστή ότι η ακροδεξιά επιχειρεί να εργαλειοποιήσει τη δολοφονία του Κερκ.

Η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ θα επιστρέψει αύριο στη μικρή οθόνη, αφού το τηλεοπτικό δίκτυο ABC την διέκοψε, την περασμένη εβδομάδα, μετά τις απειλές του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών με αφορμή τα σχόλια του παρουσιαστή για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Η Disney, η ιδιοκτήτρια του ABC, ανέφερε ότι τις τελευταίες ημέρες, έπειτα από «εκ βαθέων» συζητήσεις με τον Τζίμι Κίμελ, έλαβε την απόφαση να τον βγάλει ξανά στον αέρα από την Τρίτη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ