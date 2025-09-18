Κόπηκε η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ μετά τα σχόλιά του για τη δολοφονία Κερκ

Η μετάδοση της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live» αποφασίστηκε να ανασταλεί «επ’ αόριστον», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του ABC.

Σε διακοπή του πολύ δημοφιλούς «late show» του Τζίμι Κίμελ προχώρησε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, εξαιτίας του εναρκτήριου μονολόγου του τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια του οποίου κατηγόρησε την αμερικανική δεξιά πως προσπαθεί να καρπωθεί το μέγιστο πολιτικό όφελος από τον φόνο του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ, την περασμένη εβδομάδα, επιβεβαίωσε χθες Τετάρτη .

Ο 57χρονος συγκαταλέγεται στις πιο γνωστές μορφές της αμερικανικής τηλεόρασης. Πέρα από την εκπομπή του, στην οποία προσφέρει χιουμοριστική ματιά στην επικαιρότητα πέντε βράδια κάθε εβδομάδα, έχει παρουσιάσει τέσσερις φορές την τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ της αμερικανικής ακαδημίας κινηματογράφου.

