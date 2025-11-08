Ειδήσεις | Ελλάδα

Γκαζάκια στο site της Ομάδας Αλήθειας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γκαζάκια στο site της Ομάδας Αλήθειας
Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο για την περισυλλογή των στοιχείων και καταθέσεις ενώ την υπόθεση ανέλαβε η κρατική ασφάλεια.

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου ειδοποιήθηκε η αστυνομία από γείτονες για καμένο γκαζάκι μπροστά στην είσοδο του site ellada24.gr στην Παλλήνη που διατηρούν οι Κίμωνας Μπένος και Κώστας Δογάνης της Ομάδας Αλήθειας. Ακριβώς δίπλα στα 2 μέτρα υπάρχει παιδικός σταθμός. Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο για την περισυλλογή των στοιχείων και καταθέσεις ενώ την υπόθεση ανέλαβε η κρατική ασφάλεια.

Καταδικάζει η ΝΔ

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στα γραφεία της ιστοσελίδας ellada24.gr που ανήκει στην "Ομάδα Αλήθειας" και αναμένουμε από όλα τα κόμματα την αυτονόητη και επιβεβλημένη καταδίκη της. Η Δημοκρατία μας δεν εκφοβίζεται, η ελευθεροτυπία δεν τρομοκρατείται», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία για την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στα γραφεία του «Ελλάδα 24» και της «Ομάδας Αλήθειας».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έως 25 δισ. το deal για LNG – Τα «ψιλά γράμματα» της συμφωνίας Aktor – ΔΕΠΑ Εμπορίας

Ακίνητα: Νέα πλατφόρμα με τις πραγματικές αξίες κατοικιών - τι φέρνει η έξυπνη εφαρμογή «Price Map»

Στην τελική ευθεία το έργο «ανάσα» της Δυτικής Αττικής – Προκηρύσσεται ο Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά

tags:
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider