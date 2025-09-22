DW: Η Ελλάδα θέλει να ανακόψει τις προσφυγικές ροές προς Κρήτη

«Η ελληνική κυβέρνηση ποντάρει στο πλαίσιο της μεταναστευτικής της πολιτικής στην αποτροπή. Δεδομένου ότι αυτή δεν έχει αποτέλεσμα, εξετάζει την παράταση ενός αμφιλεγόμενου μέτρου».

«Η ελληνική κυβέρνηση ποντάρει στο πλαίσιο της μεταναστευτικής της πολιτικής στην αποτροπή. Δεδομένου ότι αυτή δεν έχει αποτέλεσμα, εξετάζει την παράταση ενός αμφιλεγόμενου μέτρου», γράφει η taz με τίτλο: «Η Αθήνα θέλει να κλείσει την προσφυγική οδό προς την Κρήτη».

Η εφημερίδα του Βερολίνου παρατηρεί: «Οι "ανεπιθύμητοι" συνεχίζουν να έρχονται. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία 12.890 παράτυποι μετανάστες από τη βόρεια Αφρική έχουν φθάσει στα νότια παράλια της Κρήτης από την αρχή του χρόνου. Περίπου τέσσερις φορές περισσότεροι από την αντίστοιχη περσυνή περίοδο.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε κάνει, κατά την άποψή της, ό,τι περνούσε από το χέρι της για να σταματήσει πρόσφυγες και μετανάστες. Η ελληνική Βουλή ψήφισε στις 11 Ιουλίου νέο κανονισμό, σύμφωνα με τον οποίο όσοι φθάνουν στην Ελλάδα δια θαλάσσης από τη βόρεια Αφρική δεν μπορούν πλέον προσωρινά να υποβάλουν αίτηση ασύλου. Ο νέος κανονισμός ισχύει για τρεις μήνες, δηλαδή μέχρι μέσα Οκτωβρίου και ενδέχεται να παραταθεί.

Από ό,τι όλα δείχνουν, οι πρόσφυγες δεν φαίνεται να αποθαρρύνονται ούτε από έναν νέο νόμο περί μετανάστευσης, ο οποίος ψηφίστηκε στις 3 Σεπτεμβρίου και ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι επιβάλλεται ποινή φυλάκισης από δύο έως πέντε έτη και πρόστιμο τουλάχιστον 5.000 ευρώ σε αιτούντες άσυλο, των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε. Οι εν λόγω ποινές αναστέλλονται μόνο σε περίπτωση που οι αιτούντες εγκαταλείψουν οικειοθελώς την Ελλάδα».

Πηγή: Deutsche Welle