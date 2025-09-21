Κοτταράς (ΣΤΑΣΥ): Επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 300 εκατ. ευρώ για την επανεκκίνηση Μετρό και Τραμ

Το Μετρό και το Τραμ της Αθήνας επανεκκινούν μέσω ενός επενδυτικού προγράμματος έργων που ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ, δηλώνει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ ΑΕ Αθανάσιος Κοτταράς.

Τονίζει πως η προσπάθεια για την καταπολέμηση της εισιτηριοδιαφυγής συνεχίζεται και εντατικοποιείται με επιπλέον ελεγκτές και ελέγχους, την ώρα που για πρώτη φορά το Μετρό «ξενυχτά» και κινείται σε 24ωρη βάση κάθε Σαββατόβραδο. Μάλιστα περισσότεροι από 52.000 επιβάτες, στην πλειοψηφία τους νέοι άνθρωποι, επέλεξαν το περασμένο Σάββατο για τις νυχτερινές μετακινήσεις τους το Μετρό και το Τραμ.

Για την εξυπηρέτησή τους, πραγματοποιήθηκαν 55 επιπλέον δρομολόγια στις 2 Γραμμές του Μετρό και 30 στο Τραμ.

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη του διευθύνοντος συμβούλου της ΣΤΑΣΥ Αθανάσιου Κοτταρά στη δημοσιογράφο Βάσω Κουτσούμπα.

Κύριε Κοτταρά, έχετε δηλώσει πως το στοίχημα για την ΣΤΑΣΥ είναι η βελτίωση των μετακινήσεων των πολιτών. Ποιο είναι το σχέδιο για να κερδίσετε το στοίχημα;

Η βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων των πολιτών, είναι ένα στοίχημα που θέσαμε εξαρχής στη ΣΤΑΣΥ και πρέπει να κερδηθεί. Για να το πετύχουμε, τα τελευταία χρόνια εργαζόμαστε εντατικά και με σχέδιο, στοχοπροσηλωμένα στη συνολική αναβάθμιση των δικτύων του Μετρό και του Τραμ της Αθήνας. Θέσαμε 3 βασικές προτεραιότητες: την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού, των υποδομών και των συστημάτων λειτουργίας, την ενίσχυση και ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την άνοδο των εσόδων μέσω της καταπολέμησης της εισιτηριοδιαφυγής.

Ναι αλλά οι επιβάτες εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους για την συχνότητα των δρομολογίων ειδικά στο Μετρό…

Το Μετρό είναι το αγαπημένο μέσο μαζικής μεταφοράς και οι επιβάτες έχουν δίκιο να ζητούν και να απαιτούν από εμάς ακόμη καλύτερες προσφερόμενες υπηρεσίες. Η συχνότητα των δρομολογίων τις ώρες αιχμής διαμορφώνεται σήμερα στα 4,5 λεπτά για τη Γραμμή 2, τα 4' για τη Γραμμή 3 και τα 6' για τη Γραμμή 1. Οι παρεμβάσεις που σας περιέγραψα παραπάνω και τα έργα που δρομολογούνται, όταν ολοκληρωθούν, θα μας επιτρέψουν να έχουμε περισσότερα, άρα και συχνότερα δρομολόγια.

Ποια έργα της εταιρείας είναι σε εξέλιξη και ποια που δρομολογούνται;

Αυτήν την περίοδο «τρέχει» στη ΣΤΑΣΥ ένα πρόγραμμα έργων 100 εκατ. ευρώ, που έχουν συμβασιοποιηθεί και παράλληλα δρομολογούνται έργα που αγγίζουν τα 200 εκατ. ευρώ. Είναι μια τεράστια σε μέγεθος, αλλά και σημασία επένδυση στο αστικό δίκτυο σταθερής τροχιάς της Αττικής, που όσο περνάει ο χρόνος θα γίνεται ορατή και από τους επιβάτες. Ενδεικτικά θα αναφέρω την αναβάθμιση 14 συρμών της Γραμμής 1, που μέσα στο 2026 θα ξεκινήσουν σταδιακά να κυκλοφορούν, την αντικατάσταση 32 χλμ. σιδηρoτροχιάς στις Γραμμές 2 και 3, την ανακαίνιση σταθμών, την αντικατάσταση ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων σε όλο το δίκτυο Μετρό, την αναβάθμιση με παράλληλη εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού σε 12 συρμούς των Γραμμών 2 & 3, την ανάταξη 5 συρμών για τις ίδιες Γραμμές, καθώς και την αναβάθμιση 10 επιπλέον συρμών για τη Γραμμή 1.

Για το καυτό θέμα της εισιτηριοδιαφυγής. Όλο και πιο συχνά βλέπουμε ελέγχους στα Μέσα …

Η ΣΤΑΣΥ πρώτη άγγιξε μια μεγάλη πληγή για τις αστικές συγκοινωνίες, την εισιτηριοδιαφυγή. Ο μηχανισμός ελέγχου επανασχεδιάστηκε από μηδενική, σχεδόν, βάση, οι έλεγχοι διευρύνθηκαν σε όλο το δίκτυο, το σώμα ελεγκτών ανασυγκροτήθηκε, αριθμεί σήμερα 119 ελεγκτές και θα ενισχυθεί με 54 ακόμη εργαζόμενους ως το τέλος του χρόνου. Οι έλεγχοι που διενεργούνται στο δίκτυο ξεπερνούν τους 400.000 τον μήνα και στόχος είναι, το τελευταίο 3μηνο του έτους οι έλεγχοι να φθάσουν τους 600.000 τον μήνα, με προοπτική περαιτέρω αύξησης το 2026.

Η όλη προσπάθεια αντικατοπτρίζεται στις αυξημένες κατά 3,2 εκατ. ευρώ εισπράξεις από πωλήσεις κομίστρου και τις αυξημένες κατά 7,2 εκατ. επικυρώσεις κομίστρου το 8μηνο του 2025.

Ένα άλλο βασικό θέμα είναι το θέμα της ασφάλειας. Πολύ συχνά έχουμε κλοπές, φθορές, συμπεριφορές παραβατικότητας. Ποιες είναι οι κινήσεις σας για την αποτροπή τέτοιων φαινομένων;

Η εφαρμογή του σχεδίου ασφάλειας «Αριάδνη» έχει οδηγήσει συνολικά ως σήμερα σε 3.058 προσαγωγές και 1.706 συλλήψεις ατόμων στο δίκτυο του Μετρό και του Τραμ για αδικήματα, όπως κλοπές, φθορές, γκράφιτι και αθλητική βία. Από τον Μάρτιο του 2021 αστυνομικοί του σχεδίου «Αριάδνη» της ΕΛΑΣ, που έχουν τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης και διερεύνησης περιστατικών, επιχειρούν στο δίκτυο. Είναι μάλιστα σε εξέλιξη διαβούλευση της ΣΤΑΣΥ με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την περαιτέρω αύξηση της αστυνομικής δύναμης.

Παράλληλα, για την αποτροπή παραβατικών περιστατικών, ολοκληρώνεται η αντικατάσταση 5.600 μέτρων της περίφραξης της Γραμμής 1 με νέα, ασφαλέστερα κιγκλιδώματα, ενώ σχεδιάζεται και η εγκατάσταση καμερών κατά μήκος ολόκληρης της Γραμμής.

Θεαματικά είναι τα αποτελέσματα της φύλαξης του δικτύου και από τα πτητικά μέσα. Τα drones είναι εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες και προβολείς, με αποτέλεσμα κατά τις περιπολίες τους, να αντιλαμβάνονται έγκαιρα τους κινδύνους και σε συνεργασία με τους φύλακες και την ΕΛΑΣ, να αποτρέπουν επιθέσεις και δολιοφθορές.

Ένα από τα πάγια αιτήματα των εργαζόμενων είναι και η ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού. Το πλάνο της εταιρείας ως προς τις προσλήψεις;

Συνεχίζεται το 2025 η προσπάθεια ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας με μόνιμο προσωπικό, που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια. Αυτήν την περίοδο, 31 νέοι οδηγοί πιάνουν «τιμόνι» σε Μετρό και Τραμ, 12 ξεκινούν την εκπαίδευσή τους και η εταιρεία προχωρά σε προσλήψεις 80 οδηγών, 94 τεχνιτών, 30 σταθμαρχών και 29 ελεγκτών κομίστρου.

Οι εργαζόμενοι της εταιρείας μας κουβαλούν πια μια πολύτιμη εμπειρία πολλών χρόνων. Η εμπειρία αυτή, η τεχνογνωσία, η κατάρτιση γίνονται παρακαταθήκη για τους νέους εργαζόμενους, που μαθαίνουν στο πεδίο, δίπλα στους έμπειρους, παλιούς συναδέλφους τους.

Τα αποτελέσματα από την 24ωρη λειτουργία Μετρό και Τραμ;

Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται στις Σταθερές Συγκοινωνίες της Αθήνας. Η 24ωρη λειτουργία, σε μόνιμη πια βάση κάθε Σαββατόβραδο, της μπλε, της κόκκινης Γραμμής του Μετρό και του Τραμ, αλλάζει τα δεδομένα των μετακινήσεων στην πρωτεύουσα.

Όταν διατυπώθηκε η πρόταση από τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ξεκίνησε για εμάς στη ΣΤΑΣΥ ένας μαραθώνιος δοκιμών και προετοιμασιών στο δίκτυο, για να διαπιστώσουμε καταρχάς την εφικτότητα του μέτρου και στη συνέχεια να οργανώσουμε την εφαρμογή του. Το εγχείρημα ήταν απαιτητικό και για την εφαρμογή του δοκιμάστηκαν και πέρασαν τις εξετάσεις οι υπηρεσίες του λειτουργικού κορμού των δικτύων.

Στη ΣΤΑΣΥ είμαστε χαρούμενοι, γιατί περισσότεροι από 52.000 επιβάτες, στην πλειοψηφία τους νέοι άνθρωποι, επέλεξαν το περασμένο Σάββατο για τις νυχτερινές μετακινήσεις τους το Μετρό και το Τραμ. Για την εξυπηρέτησή τους, πραγματοποιήθηκαν 55 επιπλέον δρομολόγια στις 2 Γραμμές του Μετρό και 30 στο Τραμ. Το ότι φθάσαμε στη μονιμοποίηση του μέτρου, οφείλεται στους εργαζόμενους της εταιρείας μας, που ανταποκρίθηκαν στη νέα πρόκληση με επιτυχία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ