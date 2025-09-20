MRB: Πάνω από 7 στους 10 πολίτες βλέπουν θετικά τις πρωτοβουλίες του ΥΠΑΝ για προστασία των καταναλωτών

Ιδιαίτερα θετική υποδοχή φαίνεται να βρίσκουν από τους πολίτες δύο από τις νεότερες δράσεις που έχουν δρομολογηθεί από την κυβέρνηση κατά της ακρίβειας.

Ιδιαίτερα θετική υποδοχή φαίνεται να βρίσκουν από τους πολίτες δύο από τις νεότερες δράσεις που έχουν δρομολογηθεί από την κυβέρνηση κατά της ακρίβειας και υπέρ της διαφάνειας στη δημόσια χρηματοδότηση επενδύσεων, σύμφωνα με δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του σταθμού OPEN.

Το πρώτο μέτρο είναι η συγκρότηση νέας αρχής για την προστασία του καταναλωτή και τον έλεγχο των τιμών στην αγορά, στην οποία αναμένεται να συγκεντρωθεί το σύνολο των ελεγκτικών μηχανισμών για την αντιμετώπιση στρεβλών πρακτικών. Ο φορέας εκτιμάται ότι θα ενεργοποιηθεί το επόμενο διάστημα και θα στελεχωθεί με περίπου 500 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 300 θα είναι ελεγκτές, σύμφωνα με ενημέρωση από το αρμόδιο υπουργείο Ανάπτυξης.

Περισσότεροι από 7 στους 10 πολίτες (71,1%) αξιολόγησαν θετικά τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, όπως προκύπτει από τα ευρήματα της δημοσκόπησης, ενώ το 20% είχε αρνητική άποψη.

Το συγκεκριμένο μέτρο έχει καθαρά διακομματική αποδοχή, ειδικά στις τάξεις της κεντροαριστεράς, καθώς παραπάνω από το 81% των πολιτών που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ στις περσινές ευρωεκλογές και σχεδόν το 83% όσων στήριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασαν θετική γνώμη. Τα ποσοστά αυτά ξεπερνούν μάλιστα τη θετική αξιολόγηση από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μετρήθηκε στο 79,9%.

Υπέρ του μέτρου τάχθηκαν, επίσης, παραπάνω από το 66% των υποστηρικτών του ΚΚΕ και σχεδόν το 61% των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης.

Ανάλογη είναι η εικόνα στην ανάλυση με βάση τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και τη γεωγραφική κατανομή των ερωτηθέντων. Ενδεικτικό είναι πως θετική αξιολόγηση για τη νέα ελεγκτική αρχή προστασίας του καταναλωτή εξέφρασαν το 71,4% των ιδιωτικών υπαλλήλων, το 81,9% των εργαζόμενων στο Δημόσιο, το 78,4% των συνταξιούχων και το 76% των αυτοαπασχολούμενων.

Από γεωγραφικής σκοπιάς, το χαμηλότερο ποσοστό αποδοχής ήταν το 67,6% που καταγράφηκε στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, που σημαίνει ότι ακόμα και σε αυτές τις περιφέρειες περισσότεροι από δύο στους τρεις θεωρούν πως πρόκειται για σωστή κίνηση εκ μέρους της κυβέρνησης. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου (80%), ενώ στην Αττική και τη Στερεά Ελλάδα οι θετικές απόψεις άγγιξαν το 72%.

Ευρεία στήριξη και για την ανάκτηση επιδοτήσεων για επενδύσεις που… δεν έγιναν

Το δεύτερο μέτρο είναι η προσπάθεια ανάκτησης επιδοτήσεων που δόθηκαν από το κράτος για επενδύσεις που τελικά δεν υλοποιήθηκαν, στο πλαίσιο προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων.

Έως σήμερα έχουν κινηθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης διαδικασίες για την ανάκτηση τουλάχιστον 55 εκατομμυρίων ευρώ, σε συνεργασία με τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό. Παράλληλα, έχει τεθεί σε εφαρμογή νέο πλαίσιο, που προβλέπει: ετήσιο έλεγχο ώστε να πιστοποιηθεί η παραγωγική αξιοποίηση των κρατικών πόρων από τους δικαιούχους, ετήσιους δειγματοληπτικούς ελέγχους αλλά και συμπληρωματικούς ελέγχους.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία κρίνεται σίγουρα θετικά ή μάλλον θετικά από το 62,2% των πολιτών, ενώ αντίθετα το 28,1% διατυπώνει μάλλον αρνητική ή σίγουρα αρνητικά στάση.

Υπέρ του μέτρου τάσσεται καθαρά η πλειοψηφία των ψηφοφόρων όλων των κομμάτων αλλά και όλων των επαγγελματικών ομάδων και συνταξιούχων. Επίσης, τουλάχιστον 6 στους 10 δήλωσαν υπέρμαχοι του μέτρου σε όλες τις ομάδες περιφερειών της χώρας.