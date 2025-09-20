Κυβερνοεπίθεση προκαλεί προβλήματα σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια - Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων

Η επίθεση κατέστησε μη λειτουργικά τα αυτοματοποιημένα συστήματα τσεκ-ιν και επιβίβασης, επιτρέποντας μόνον χειροκίνητες διαδικασίες ελέγχου.

Κυβερνοεπίθεση με στόχο πάροχο υπηρεσιών για συστήματα ελέγχου (check-in) εισιτηρίων και διαβατηρίων και επιβίβασης προκάλεσε προβλήματα λειτουργίας σε ορισμένα μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, περιλαμβανομένων αυτών του Χίθροου στο Λονδίνο, των Βρυξελλών και του Βερολίνου, προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Χίθροου που προειδοποίησε για καθυστερήσεις πτήσεων, η Collins Aerospace η οποία παρέχει συστήματα τσεκ-ιν και επιβίβασης σε διάφορες αεροπορικές εταιρείες σε πολλά αεροδρόμια παγκοσμίως, αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα.

Collins Aerospace, which provides check-in and boarding systems for several airlines across multiple airports globally, is experiencing a technical issue that may cause delays for departing passengers.



While the provider works to resolve the problem quickly, we advise… pic.twitter.com/f68e9CbIlu — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) September 20, 2025

Η RTX, η εταιρεία στην οποία ανήκει η Collins Aerospace, ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι έχει ενημερωθεί για διαταραχή που σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο στο λογισμικό της MUSE σε ορισμένα αεροδρόμια, χωρίς να τα κατονομάσει.

«Εργαζόμαστε ενεργά για να επιλύσουμε το ζήτημα και να αποκαταστήσουμε πλήρως τη λειτουργικότητα για τους πελάτες μας το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε η εταιρεία.

«Ο αντίκτυπος περιορίζεται στο ηλεκτρονικό check-in και την παραλαβή αποσκευών και μπορεί να μετριαστεί με χειροκίνητες διαδικασίες check-in», σημείωσε επίσης η εταιρεία σε ανακοίνωσή της που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Παράλληλα, το αεροδρόμιο των Βρυξελλών σε ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι η επίθεση κατέστησε μη λειτουργικά τα αυτοματοποιημένα συστήματα τσεκ-ιν και επιβίβασης, επιτρέποντας μόνον χειροκίνητες διαδικασίες ελέγχου, προσθέτοντας ότι το περιστατικό προέκυψε χθες, Παρασκευή, το βράδυ.

«Αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο στο πρόγραμμα πτήσεων και θα προκαλέσει δυστυχώς καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων», ανέφεραν οι αρχές του αεροδρομίου. «Ο πάροχος υπηρεσιών εργάζεται ενεργά για το θέμα αυτό και προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσαν.

Στους επιβάτες που έχουν προγραμματισμένη πτήση για σήμερα συνιστάται από τα αεροδρόμια που αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα να επιβεβαιώσουν ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί απευθυνόμενοι στις αεροπορικές εταιρείες προτού μεταβούν στο αεροδρόμιο.

Το αεροδρόμιο του Βερολίνου, ανέφερε ότι «Λόγω τεχνικού προβλήματος σε πάροχο συστήματος που λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη, παρατηρούνται μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής στο check-in. Εργαζόμαστε για μια άμεση λύση».

Το Αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης δεν έχει επηρεαστεί από την ηλεκτρονική αυτή επίθεση, σύμφωνα με εκπρόσωπό του.

Η EasyJet ανακοίνωσε παράλληλα ότι δεν αναμένει το ζήτημα αυτό να έχει αντίκτυπο στο πρόγραμμα των πτήσεών της για την υπόλοιπη ημέρα.

«Γνωρίζουμε για ένα ζήτημα συστήματος πληροφορικής που επηρεάζει μικρό αριθμό αεροδρομίων. Μολονότι προσώρας λειτουργούμε κανονικά και δεν αναμένουμε αυτό να έχει αντίκτυπο στο πρόγραμμά μας πτήσεων για την υπόλοιπη μέρα, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», δήλωσε εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επίσης αξιωματούχος του επιχειρησιακού κέντρου ελέγχου στο Αεροδρόμιο της Ζυρίχης, στην Ελβετία, δήλωσε παράλληλα ότι ούτε αυτό έχει επηρεαστεί.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

