Πωλητήριο στην Ατλέτικο Μαδρίτης - Ποιο fund την αγοράζει

Σε συνομιλίες για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στην Ατλέτικο Μαδρίτης, βρίσκεται η αμερικανική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, Apollo Global Management.

Εάν το deal «κλειδώσει» θα σηματοδοτήσει την πρώτη μεγάλη επένδυση της επιχείρησης asset management των ΗΠΑ στο ποδόσφαιρο και θα την προσθέσει στις τάξεις των όλο και περισσότερων private capital που κατέχουν μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, με την αξία του ισπανικού συλλόγου να αποτιμάται σε 2,5 δισ. ευρώ.

Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων, που διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία 840 δισ. δολαρίων μέχρι τα τέλη Ιουνίου, διεξάγει συνεχείς συζητήσεις το καλοκαίρι με τους «ροχιμπλάνκος» για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση ενός μεγάλου project ανασυγκρότησης.

Ο τρίτος μεγαλύτερος ποδοσφαιρικός σύλλογος στην Ισπανία αναπτύσσει μια «αθλητική πόλη» γύρω από το στάδιο Μετροπολιτάνο, με καταστήματα, σούπερ μάρκετ και χώρους αναψυχή. Οι ιδιοκτήτες της Ατλέτικο βρίσκονται επίσης σε συνομιλίες με την Ares Management για να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση της ανακατασκευής.

Η Ατλέτικο ανήκει κυρίως στην Atlético Holdco, ένα όχημα στο οποίο έχουν επενδύσει ο πρόεδρος Ενρίκε Θερέθο, ο Μιγκέλ Άνχελ Χιλ Μαρίν και η Ares Management, κατέχοντας το 70%. Η Quantum Pacific διαθέτει επίσης μερίδιο στον σύλλογο.

Το ενδιαφέρον της Apollo για συμμετοχή στην ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε αποτελεί μέρος μίας ευρύτερης στρατηγικής για επενδύσεις 5 δισ. δολαρίων σε αθλητικές συμφωνίες.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων περιεργάζεται τη διάθεση μακροπρόθεσμων στρατηγικών πόρων σε ανταγωνιστικά πρωταθλήματα και ισχυρούς συλλόγους.