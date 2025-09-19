Ειδήσεις | Ελλάδα

Φάρσα το απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο εμπορικό κέντρο River West

Φάρσα το απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο εμπορικό κέντρο River West
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στις 14:26 άγνωστος τηλεφώνησε στο 100 και προειδοποίησε πως έχει τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό στο εμπορικό κέντρο, χωρίς όμως να δώσει χρονικό περιθώριο.

Φάρσα αποδείχθηκε τελικά το απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο εμπορικό κέντρο River West στη λεωφόρο Κηφισού, αφού κατά τον έλεγχο που έγινε από κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛΑΣ δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο.

Υπενθυμίζεται ότι η Αστυνομία προχώρησε σε προληπτική εκκένωση του εμπορικού κέντρου, καθώς στις 14:26 άγνωστος τηλεφώνησε στο 100 και προειδοποίησε πως έχει τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό στο εμπορικό κέντρο, χωρίς όμως να δώσει χρονικό περιθώριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

