Γάζα: Τουλάχιστον 79 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινά πλήγματα τις τελευταίες 24 ώρες

Τουλάχιστον 79 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες 24 ώρες, οι περισσότεροι στην Πόλη της Γάζας, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

Ισραηλινά άρματα μάχης εθεάθησαν σε δύο περιοχές στην Πόλη της Γάζας που είναι δίοδοι προς το κέντρο της πόλης, δήλωσαν σήμερα κάτοικοι, ενώ η σύνδεση στο διαδίκτυο και οι τηλεφωνικές γραμμές διεκόπησαν σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, σε μια ένδειξη ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις πιθανόν να κλιμακωθούν άμεσα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν τα ανατολικά προάστια της Πόλης της Γάζας και τις τελευταίες ημέρες σφυροκοπούν τις περιοχές Σέιχ Ραντουάν και Τελ αλ-Χάουα, από όπου θα είναι σε θέση να προελάσουν σε κεντρικές και δυτικές περιοχές, όπου έχει βρει καταφύγιο το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

Τέσσερις ακόμα Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, πέθαναν από υποσιτισμό και λιμό τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, με τον αριθμό των θανάτων από τέτοιες αιτίες να αυξάνεται σε τουλάχιστον 435 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 147 παιδιών, από την έναρξη του πολέμου.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι μεγαλοποιείται η σοβαρότητα της κατάστασης με την πείνα στη Γάζα.

Η υπηρεσία Τύπου της ελεγχόμενης από τη Χαμάς κυβέρνησης δήλωσε ότι συνολικά 3.542 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας από τις 11 Αυγούστου, την ημέρα κατά την οποία ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε τα σχέδια για να πάρει τον έλεγχο του θύλακα, έως χθες, Τετάρτη.

Ανέφερε ότι το 56% εξ αυτών σκοτώθηκαν στην Πόλη της Γάζας και το βόρειο τμήμα του θύλακα και το 44% στις κεντρικές και νότιες περιοχές, το οποίο, σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου, δείχνει ότι το Ισραήλ προσπαθεί να ερημώσει το βόρειο τμήμα χωρίς, ωστόσο, να γλιτώνουν οι νοτιότερες περιοχές.

Ο συνολικός αριθμός των Παλαιστινίων που έχουν χάσει τη ζωή τους από τον διετή πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς ξεπέρασε χθες τους 65.000, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας. Ο πόλεμος πυροδοτήθηκε από τις επιθέσεις ενόπλων υπό τη Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023, στις οποίες περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ 251 απήχθησαν όμηροι, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ