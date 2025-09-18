Γάζα: Οι τηλεπικοινωνίες διεκόπησαν στον θύλακα καθώς τα ισραηλινά άρματα προελαύνουν

Ισραηλινά άρματα μάχης εθεάθησαν σε δύο περιοχές στην Πόλη της Γάζας που είναι δίοδοι προς το κέντρο της πόλης, δήλωσαν σήμερα κάτοικοι, ενώ η σύνδεση στο διαδίκτυο και οι τηλεφωνικές γραμμές διεκόπησαν σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, σε μια ένδειξη ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις πιθανόν να κλιμακωθούν άμεσα.

Ισραηλινά άρματα μάχης εθεάθησαν σε δύο περιοχές στην Πόλη της Γάζας που είναι δίοδοι προς το κέντρο της πόλης, δήλωσαν σήμερα κάτοικοι, ενώ η σύνδεση στο διαδίκτυο και οι τηλεφωνικές γραμμές διεκόπησαν σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, σε μια ένδειξη ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις πιθανόν να κλιμακωθούν άμεσα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν τα ανατολικά προάστια της Πόλης της Γάζας και τις τελευταίες ημέρες σφυροκοπούν τις περιοχές Σέιχ Ραντουάν και Τελ αλ-Χάουα, από όπου θα είναι σε θέση να προελάσουν σε κεντρικές και δυτικές περιοχές, όπου έχει βρει καταφύγιο το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

«Η διακοπή του ίντερνετ και των τηλεφωνικών γραμμών είναι κακός οιωνός. Ανέκαθεν αποτελούσε κακό σημάδι ότι κάτι πολύ άγριο θα συμβεί», δήλωσε ο Ισμαήλ, που δεν θέλησε να δηλώσει το επίθετό του. Ο ίδιος χρησιμοποιεί ψηφιακή κάρτα SIM (e-SIM) για να συνδέσει το τηλέφωνό του, μια επικίνδυνη μέθοδος για την οποία θα πρέπει κάποιος να αναζητήσει ένα ύψωμα για να βρει σήμα.

«Η κατάσταση γύρω μου είναι απελπιστική. Άνθρωποι σε σκηνές και σε σπίτια ανησυχούν πολύ για τη ζωή τους. Πολλοί δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να φύγουν, αλλά πολλοί δεν θέλουν κιόλας να το κάνουν», δήλωσε ο ίδιος μιλώντας από παράκτια περιοχή στο δυτικό τμήμα της πόλης.

Τουλάχιστον 14 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα ή πυρά σε όλη της Λωρίδα της Γάζας σήμερα, μεταξύ των οποίων εννέα στην Πόλη της Γάζας, όπως δήλωσαν οι τοπικές υγειονομικές αρχές.

Η Παλαιστινιακή Εταιρία Τηλεπικοινωνιών δήλωσε σε ανακοίνωση ότι οι υπηρεσίες της διεκόπησαν «λόγω της συνεχιζόμενης επίθεσης και της στοχοποίησης των βασικών διαύλων του δικτύου».

Στην τελευταία του δήλωση στα μέσα ενημέρωσης ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι τα στρατεύματα επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους στην Πόλη της Γάζας, διαλύοντας αυτό που χαρακτήρισε «τρομοκρατική υποδομή» και «εξαλείφοντας τρομοκράτες». Η δήλωση δεν ανέφερε τη διακοπή τηλεπικοινωνιών ούτε έδωσε λεπτομέρειες για την κίνηση των αρμάτων. Ανέφερε επίσης ότι ο στρατός συνεχίζει να επιχειρεί στη Χαν Γιούνις και στη Ράφα στον νότο.

Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την Πόλη της Γάζας από τότε που το Ισραήλ ανακοίνωσε στις 10 Αυγούστου ότι σκοπεύει να πάρει τον έλεγχο, αλλά πολλοί περισσότεροι παραμένουν στην περιοχή, είτε σε κατεστραμμένα σπίτια ανάμεσα στα ερείπια είτε σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς.

Στη Σέιχ Ραντουάν, που είναι βορείως από το κέντρο της πόλης και έχει δεχθεί σφοδρούς βομβαρδισμούς τις τελευταίες ημέρες, κάτοικοι δήλωσαν ότι έχουν δει άρματα στην καρδιά της γειτονιάς τους. Δήλωσαν επίσης ότι οι ισραηλινές δυνάμεις πυροδότησαν τέσσερα οχήματα χωρίς οδηγό που ήταν γεμάτα εκρηκτικά και οι εκρήξεις κατέστρεψαν πολλά σπίτια.

Αντίστοιχες εκρήξεις συντάραξαν το Τελ Αλ-Χάουα, που βρίσκεται νοτιοανατολικά του κέντρου της πόλης, και οι κάτοικοι εκεί επίσης ανέφεραν άρματα στους δρόμους.

Το Ισραήλ δήλωσε χθες ότι ανοίγει επιπλέον δίοδο εξόδου από την πόλη για 48 ώρες, καλώντας τους πολίτες να μετακινηθούν προς τα νότια. Με βάση στοιχεία από διεθνείς οργανώσεις αρωγής, πάνω από 55.000 άνθρωποι έχουν φύγει από τη βόρεια Γάζα από την Κυριακή έως και χθες, Τετάρτη, αλλά πάνω από μισό εκατομμύριο δεν έχουν εγκαταλείψει την περιοχή, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ισραήλ και της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ