Το WordCamp Athens 2025 έρχεται 8 Νοεμβρίου στο OTE Academy

Το WordCamp Athens επιστρέφει το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, στον σύγχρονο και εύκολα προσβάσιμο χώρο του OTE Academy, με ομιλίες/workshops γύρω από το WordPress και το οικοσύστημά του, και φυσικά ευκαιρίες για δικτύωση!

Το δημοφιλές τεχνολογικό συνέδριο, που πραγματοποιείται από εθελοντές - μέλη της ελληνικής κοινότητας του WordPress, αποτελεί έναν ανοιχτό χώρο ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας για όλους όσοι δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται για το δημοφιλέστερο CMS στον κόσμο, ανεξάρτητα από τον βαθμό εξοικείωσης ή τεχνικής κατάρτισης. Επαγγελματίες και αρχάριοι, designers, developers, marketers, δημιουργοί περιεχομένου και εκπρόσωποι επιχειρήσεων συναντώνται με κοινό άξονα το ανοιχτό λογισμικό και την κοινότητα.

Όσοι και όσες ενδιαφέρονται για μια ημέρα γεμάτη γνώση, συζήτηση και καινοτομία, μπορούν ήδη να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους και να δεσμεύσουν την 8/11 στα ημερολόγια τους. Παράλληλα, μπορούν να αναμένουν και τις ανακοινώσεις για την καθιερωμένη Ημέρα Συνεισφοράς (Contributor Day), κατά την οποία συμμετέχοντες συνεργάζονται εθελοντικά πάνω σε διάφορες πτυχές του WordPress - από τον κώδικα και το design, μέχρι τη μετάφραση, την τεκμηρίωση και την υποστήριξη της κοινότητας.

Τέλος, έχουν ανοίξει επίσης και τα καλέσματα συμμετοχής για Χορηγούς και Ομιλητές. Όσοι και όσες ενδιαφέρονται να στηρίξουν ή να συμμετάσχουν ενεργά στη φετινή διοργάνωση, μπορούν να ενημερωθούν για τις σχετικές προϋποθέσεις και τις φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου: athens.wordcamp.org.