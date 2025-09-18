Ειδήσεις | Διεθνή

Βρετανία: Τρεις συλλήψεις για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Το Κρεμλίνο αρνείται τις κατηγορίες, λέγοντας ότι η βρετανική κυβέρνηση κατ’ επανάληψη κατηγορεί τη Ρωσία για οτιδήποτε «κακό» συμβαίνει στη Βρετανία.

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε σήμερα τρεις ανθρώπους με την υποψία ότι βοήθησαν ξένη υπηρεσία πληροφοριών, λέγοντας ότι η έρευνα σχετίζεται με τη Ρωσία, σε μια ακόμα υπόθεση που φέρεται να συνδέεται με δραστηριότητες κατασκοπείας για λογαριασμό της Μόσχας στη Βρετανία.

Οι τρεις συλληφθέντες –δύο άνδρες, ηλικίας 41 και 46 ετών, και μια 35χρονη γυναίκα—συνελήφθησαν στο Έσεξ, ανατολικά του Λονδίνου, κατηγορούμενοι για αδικήματα με βάση τον Νόμο περί Εθνικής Ασφάλειας, που τέθηκε σε ισχύ πριν από δύο χρόνια δίνοντας νέες εξουσίες για τη στοχοποίηση απειλών από ξένα κράτη.

«Μέσω των πρόσφατων περιπτώσεών μας για την εθνική ασφάλεια, βλέπουμε ότι αυξάνεται ο αριθμός των προσώπων (…) που στρατολογούνται από ξένες υπηρεσίες πληροφοριών», δήλωσε ο διοικητής Ντομινίκ Μέρφι, επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της αστυνομίας του Λονδίνου.

Το Λονδίνο έχει κατ' επανάληψη κατηγορήσει τη Ρωσία ή τους πράκτορές της ότι κρύβονται πίσω από συνομωσίες κατασκοπείας και αποστολές δολιοφθοράς στη Βρετανία και σε όλη την Ευρώπη, με τον επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας αντικατασκοπείας να δηλώνει ότι Ρώσοι πράκτορες προσπαθούν να προκαλέσουν «χάος».

Το Κρεμλίνο αρνείται τις κατηγορίες, λέγοντας ότι η βρετανική κυβέρνηση κατ’ επανάληψη κατηγορεί τη Ρωσία για οτιδήποτε «κακό» συμβαίνει στη Βρετανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
Βρετανία
Ρωσία
Σύλληψη

