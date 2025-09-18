Samsung AI Forum 2025: Ολοκληρώθηκε για 9η χρονιά η φετινή διοργάνωση

Με παρουσιάσεις από κορυφαίους παγκοσμίως ακαδημαϊκούς στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και τις τελευταίες ερευνητικές δραστηριότητες της Samsung.

Με παρουσιάσεις από κορυφαίους παγκοσμίως ακαδημαϊκούς στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και τις τελευταίες ερευνητικές δραστηριότητες της Samsung.

Ολοκληρώθηκε το Samsung AI Forum 2025 που πραγματοποιήθηκε για 9η χρονιά στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο βήμα όπου κορυφαίοι ακαδημαϊκοί και ειδικοί του κλάδου μοιράζονται τις τελευταίες εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και διερευνούν τις μελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις.

«Η Samsung εφαρμόζει την Τεχνητή Νοημοσύνη σε όλες τις δραστηριότητές της για να αναπτύξει θεμελιώδεις τεχνολογίες που καθιστούν την τεχνολογία AI πιο διαισθητική και απρόσκοπτη», δήλωσε ο Young Hyun Jun, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Samsung Electronics, στην εναρκτήρια ομιλία του. «Το φετινό Samsung AI Forum συγκεντρώνει κορυφαίους experts από τη βιομηχανία και τον ακαδημαϊκό χώρο για να συζητήσουν πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μεταμορφώνει την κοινωνία και τη βιομηχανία και να μοιραστούν γνώσεις σε αυτό που αναμένουμε ότι θα είναι μια ουσιαστική ανταλλαγή ιδεών».

H φετινή διοργάνωση περιλάμβανε κεντρικές ομιλίες από παγκοσμίου φήμης ακαδημαϊκούς του AI, όπως ο Yoshua Bengio, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ και πρωτοπόρος στη βαθιά μάθηση, καθώς και ο Stefano Ermon, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και συνιδρυτής της startup Inception, ο οποίος ηγήθηκε της ανάπτυξης του γλωσσικού μοντέλου βασισμένου στη διάχυση (diffusion-based language model - DLM).

Πρώτη Ημέρα: Διεθνούς φήμης ακαδημαϊκοί Εξερευνούν το Μέλλον των Ημιαγωγών Τεχνητής Νοημοσύνης

Το τμήμα Device Solutions (DS) της Samsung «άνοιξε» την πρώτη ημέρα του φόρουμ μιλώντας για τις «Κάθετες Στρατηγικές Τεχνητής Νοημοσύνης και Όραμα για τη Βιομηχανία Ημιαγωγών», κοντά στις εγκαταστάσεις ημιαγωγών της Samsung, στο Yongin της Κορέας.

Ο καθηγητής Bengio στην κεντρική του ομιλία περιέγραψε τους εκτεταμένους κινδύνους των σημερινών μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς τους να παρακάμπτουν τον ανθρώπινο έλεγχο και της πιθανότητας κατάχρησης. Ως μέτρο προστασίας, παρουσίασε το Scientist AI, ένα νέο μοντέλο σχεδιασμένο να βοηθά στον μετριασμό τέτοιων ανησυχιών.

«Σε αντίθεση με τα μοντέλα που έχουν κατασκευαστεί για να μιμούνται ή να ευχαριστούν τους ανθρώπους, το Scientist AI εστιάζει στην παροχή αληθινών απαντήσεων που βασίζονται σε επαληθευμένα γεγονότα και δεδομένα», δήλωσε ο καθηγητής Bengio, τονίζοντας τις δυνατότητες του μοντέλου να ενισχύσει την ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και να επιταχύνει την επιστημονική ανακάλυψη. Στην ομιλία του, μοιράστηκε επίσης τα τελευταία ερευνητικά του ευρήματα σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη για την ανάπτυξη υλικών.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ήδη ένα απαραίτητο εργαλείο στον σχεδιασμό chip και την ανάπτυξη λογισμικού», δήλωσε ο EVP Song. «Καθώς η κατασκευή ημιαγωγών γίνεται πιο περίπλοκη, αναμένουμε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των τεχνικών προκλήσεων που προκύπτουν».

Δεύτερη Ημέρα: Εστιάζοντας στην Εποχή της Agentic AI και την Ενίσχυση της Παραγωγικότητας

Η δεύτερη ημέρα του φόρουμ με θέμα «Από το Δημιουργικό στο Agentic AI» , πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από το τμήμα Device eXperience (DX) της Samsung και μεταδόθηκε ζωντανά στο κανάλι YouTube Samsung Developer

«Η Δημιουργική Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ήδη γίνει ένα απαραίτητο εργαλείο στην καθημερινή ζωή και τις βιομηχανίες», δήλωσε ο Paul (Kyungwhoon) Cheun, CTO του τμήματος DX της Samsung Electronics και Επικεφαλής της Samsung Research. «Καθώς εισερχόμαστε στην εποχή της Agentic AI, η Samsung θα συνεχίσει να εστιάζει στην ανάπτυξη τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης που παρέχουν στους χρήστες απτά οφέλη».

Η δεύτερη ημέρα περιλάμβανε κεντρικές ομιλίες από τον Joseph E. Gonzalez, Καθηγητή στο UC Berkeley και κορυφαίο ερευνητή σε γλωσσικά μοντέλα και AI agents, τον Subbarao Kambhampati, Καθηγητή στο Arizona State University και παγκόσμια αυθεντία στον σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων με Τεχνητή Νοημοσύνη, και τον Stefano Ermon, Καθηγητή στο Stanford University και συνιδρυτή της Inception.

Ακόμη, εκπρόσωποι της Samsung Research παρουσίασαν:

• την Τεχνολογία Camera AI για αυτόματη ρύθμιση της θερμοκρασίας χρώματος

• μεθόδους βασισμένες στην απόσταξη γνώσης (knowledge distillation) για πιο αποδοτική εκπαίδευση των LLMs και οι εφαρμογές τους

• τις Τεχνολογίες On-device AI σχεδιασμένες για να φέρουν τα LLMs σε καταναλωτικές ηλεκτρονικές συσκευές όπως smartphones και τηλεοράσεις

• την Τεχνολογία αυτόματης μεταγλώττισης (automatic dubbing) που δημιουργεί φωνητικές αποδόσεις με την πρωτότυπη φωνή του ομιλητή

• την Τεχνολογία deep dive που χρησιμοποιεί συστήματα πολλαπλών agents για την ανάλυση και αυτόματη δημιουργία διαφόρων αναφορών

• της Τεχνολογίες Document AI που μετατρέπουν αυτόματα διάφορες μορφές εγγράφων σε δομημένα δεδομένα για LLMs και συστήματα agent

• ένα on-device AI studio για προγραμματιστές που συντομεύει τον κύκλο ανάπτυξης των μοντέλων δημιουργικής Τεχνητής Νοημοσύνης

