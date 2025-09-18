Ειδήσεις | Ελλάδα

Μετρό: Κλείνουν στις 15:30 οι σταθμοί «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα» με εντολή της ΕΛΑΣ

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς χωρίς στάση.

Οι σταθμοί του Μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα» θα κλείσουν σήμερα, Πέμπτη, στις 15:30 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση, με εντολή της ΕΛΑΣ, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

