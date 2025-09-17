Τζιτζικώστας: Θα παρευρεθεί στην τελική διάνοιξη της σήραγγας του Μπρένερ σε Αυστρία και Ιταλία

Ο Επίτροπος θα είναι παρών τη στιγμή που θα συναντηθούν οι δύο πλευρές της εκσκαφής της σήραγγας, μαζί με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζα Μελόνι και τον Αυστριακό Ομοσπονδιακό Καγκελάριο, Κρίστιαν Στόκερ.

O Eπίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας ξεκινά σήμερα διήμερο ταξίδι για να συμμετάσχει στον εορτασμό της τελικής διάνοιξης της σήραγγας του Μπρένερ, ενός σημαντικού ορόσημου για την προώθηση των διασυνοριακών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Διασχίζοντας 55 χιλιόμετρα από το Ίνσμπρουκ της Αυστρίας έως τη Φορτέτζα (Franzensfeste) στην Ιταλία, η σήραγγα βάσης του Μπρένερ είναι ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά έργα υποδομής. Ο Επίτροπος θα είναι παρών τη στιγμή που θα συναντηθούν οι δύο πλευρές της εκσκαφής της σήραγγας, μαζί με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζα Μελόνι και τον Αυστριακό Ομοσπονδιακό Καγκελάριο, Κρίστιαν Στόκερ.

Στο πλαίσιο της αποστολής, ο Επίτροπος Τζιτζικώστας θα συμμετάσχει επίσης στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τον βιώσιμο τουρισμό στο Ίνσμπρουκ και θα συζητήσει με μαθητές και μαθήτριες σχετικά με την κινητικότητα, μαζί με τον Αυστριακό Ομοσπονδιακό Υπουργό Μεταφορών Πέτερ Χάνκε, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας.

Η σήραγγα βάσης του Μπρένερ συνιστά βασικό στοιχείο του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και του διαδρόμου Σκανδιναβίας–Μεσογείου του δικτύου. Έως σήμερα, η ΕΕ έχει διαθέσει πάνω από 2,8 δισ. ευρώ για τη σήραγγα και τις οδούς πρόσβασης σε αυτήν. Μετά τα επίσημα εγκαίνιά της, που έχουν προγραμματιστεί για το τέλος του 2032, θα είναι η πρώτη διασυνοριακή σιδηροδρομική σήραγγα του 21ου αιώνα και η μεγαλύτερη διασυνοριακή σήραγγα στον κόσμο.