ΕΟΠΥΥ: Προειδοποιεί για παραπλανητικά μηνύματα που υπόσχονται επιστροφή χρημάτων

Την προσοχή των ασφαλισμένων εφιστά ο ΕΟΠΥΥ καθώς συνεχίζονται τα κρούσματα ηλεκτρονικής απάτης με αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (phishing).

Αναλυτικά, ενημερώνει το κοινό ότι τα μηνύματα εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις που φαινομενικά προέρχονται από τον Οργανισμό και υπόσχονται επιστροφή χρημάτων στους παραλήπτες. Η διαδικασία οδηγεί σε κακόβουλες ιστοσελίδες που αποσκοπούν στην υποκλοπή των τραπεζικών κωδικών ή άλλων προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων.

Τα χαρακτηριστικά των παραπλανητικών μηνυμάτων

- Αποστολέας: Η διεύθυνση email του αποστολέα δεν είναι ποτέ η επίσημη του ΕΟΠΥΥ. Οι πραγματικές διευθύνσεις e-mail του ΕΟΠΥΥ τελειώνουν σε @eopyy.gov.gr. Παραδείγματα απατηλών διευθύνσεων τα οποία πρέπει να αποφεύγετε είναι @client.com, @outlook.com, @gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.gr κ.ά.

- Γενική Προσφώνηση: Χρησιμοποιείται γενική προσφώνηση (“Αγαπητέ/ή Ασφαλισμένε/η”) αντί του ονοματεπωνύμου του ασφαλισμένου.

- Αίτημα για Στοιχεία: Ζητείται η επιβεβαίωση τραπεζικών ή προσωπικών στοιχείων μέσω συνδέσμου στο μήνυμα.

- Αίσθηση Επείγοντος: Το μήνυμα δημιουργεί την εντύπωση του επείγοντος για να πιέσει να δράσει άμεσα ο ασφαλισμένος.

Τι πρέπει να κάνoυν οι ασφαλισμένοι:

Να μην πατήσουν κανέναν σύνδεσμο μέσα στο μήνυμα.▪ Να μην απαντήσουν στο μήνυμα.

Ακόμη και αν πατήσουν στον σύνδεσμο ή απαντήσουν στο μήνυμα, να μην δώσουν κανένα προσωπικό ή τραπεζικό στοιχείο.

Να διαγράψουν άμεσα το απατηλό μήνυμα.

Σε περίπτωση που έχουν πατήσει τον σύνδεσμο και έχoυν εισάγει στοιχεία:

- Να επικοινωνήσουν άμεσα με την τράπεζα.

- Να αλλάξουν όλους τους κωδικούς πρόσβασης που ενδέχεται να έχουν χρησιμοποιηθεί (e-banking, email, άλλες υπηρεσίες).

- Να παρακολουθούν στενά τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε οποιοδήποτε είδους τέτοιο μήνυμα αξιοποιώντας τα σημάδια αναγνώρισης που αναφέρθηκαν παραπάνω.