«Δεν ξέρω πολλά γι' αυτό»: Ο Ντόναλντ Τραμπ για την ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας

«Δεν ξέρω πολλά γι' αυτό, θα πρέπει να δούμε»: Αυτό ήταν το σχόλιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την νέα ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας, που έχει προκαλεί παγκόσμια κατακραυγή.

Το Ισραήλ ξεκίνησε σήμερα το κύριο μέρος της χερσαίας επιχείρησής του για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του παλαιστινιακού θύλακα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους για μια ευρεία γκάμα θεμάτων, πριν αναχωρήσει για το Λονδίνο, ο Τραμπ είπε πως η Χαμάς θα βρεθεί σε «μεγάλο μπελά» αν χρησιμοποιήσει ανθρώπους ως ασπίδες. «Θα περιμένουμε και θα δούμε τι θα συμβεί, επειδή ακούω ότι η Χαμάς προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την παλιά μέθοδο της ανθρώπινης ασπίδας, και αν το κάνει, θα βρεθεί σε μεγάλο μπελά», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

