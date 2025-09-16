ΕΕ: Εκτός αγοράς εργασίας το ένα πέμπτο του πληθυσμού - Οι αποκλεισμένες κοινωνικές ομάδες

Η διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για ποσοστό απασχόλησης 78% το 2030.

Η καλύτερη ενσωμάτωση υποεκπροσωπούμενων ομάδων —όπως οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι, οι μετανάστες και τα άτομα με αναπηρία— στην αγορά εργασίας μπορεί να συμβάλει στην άμβλυνση των ελλείψεων δεξιοτήτων και εργατικού δυναμικού καθώς και στην αντιστάθμιση των δημογραφικών αλλαγών που απειλούν να συρρικνώσουν το εργατικό δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έως και κατά 18 εκατομμύρια μέχρι το 2050.

Από την έκθεση της Επιτροπής του 2025 για την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη (ESDE) προκύπτει ότι το ένα πέμπτο του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας —περίπου 51 εκατομμύρια άτομα— βρίσκεται επί του παρόντος εκτός της αγοράς εργασίας της ΕΕ, με τις γυναίκες, τα άτομα ηλικίας 55-64 ετών, τους μετανάστες και τα άτομα με αναπηρία να αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για ποσοστό απασχόλησης 78% το 2030. Ταυτόχρονα, θα βελτιώσει την κοινωνική συνοχή και θα στηρίξει τον στόχο της ΕΕ για μείωση της φτώχειας έως το 2030.

Το 2024, η ΕΕ δημιούργησε 1,8 εκατομμύρια περισσότερες θέσεις εργασίας σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, αυξάνοντας το ποσοστό απασχόλησης στο 75,8%, ενώ το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο ιστορικό χαμηλό του 5,9%.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για τα κοινωνικά δικαιώματα και τις δεξιότητες, τις ποιοτικές θέσεις εργασίας και την ετοιμότητα, Ροξάνα Μινζάτου, δήλωσε: «Η έκθεση ESDE του 2025 δείχνει ότι η αγορά εργασίας της ΕΕ παραμένει αξιοσημείωτα ισχυρή, με άνοδο της απασχόλησης, κυρίως χάρη στην αύξηση των γυναικών, των ηλικιωμένων και των μεταναστών που εισέρχονται σε αυτήν. Αυτό είναι ενθαρρυντικό, αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα, ώστε όλοι και όλες να μπορούν να συνεισφέρουν με τις δεξιότητες και τα ταλέντα τους. Με την άρση των εμποδίων, την αμφισβήτηση των στερεοτύπων και την προώθηση της ισότητας των φύλων, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού, να τονώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και να χτίσουμε μια πιο δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία.»