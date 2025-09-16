Ειδήσεις | Ελλάδα

Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο εταιρείας στου Ρέντη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο εταιρείας στου Ρέντη
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στην Πυροσβεστική, έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε υπαίθριο χώρο εταιρείας επί της οδού Αγίων Πάντων, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στην Πυροσβεστική, έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε υπαίθριο χώρο εταιρείας επί της οδού Αγίων Πάντων, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 41 πυροσβέστες με 17 οχήματα, καθώς και εθελοντές, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πόσα χρήματα παίρνει ο Καραλής για το ασημένιο μετάλλιο στο Τόκιο

Στη NΔ προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος - Συνάντηση με Κυριάκο Μητσοτάκη

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων

tags:
Πυρκαγιά

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider