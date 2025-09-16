Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο εταιρείας στου Ρέντη

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στην Πυροσβεστική, έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε υπαίθριο χώρο εταιρείας επί της οδού Αγίων Πάντων, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 41 πυροσβέστες με 17 οχήματα, καθώς και εθελοντές, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ