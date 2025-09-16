ΧΑ: Υπέκυψε στις πιέσεις ο Γενικός Δείκτης

Στο χαμηλό ημέρας ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές για τον Γενικό Δείκτη, απώλειες 1,7% για τον τραπεζικό. Στο «κόκκινο» το μεγαλύτερο μέρος του FTSE Large Cap.

Στο χαμηλό ημέρας ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές της Τρίτης για τον Γενικό Δείκτη στη Λεωφόρο Αθηνών, εν μέσω πιέσεων και στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Η διάθεση κατοχύρωσης κερδών ήταν εμφανής, με επίκεντρο τις τράπεζες, στις οποίες διακινήθηκε το 50% περίπου του -σχετικά αποδυναμωμένου- τζίρου, αλλά και τα μη τραπεζικά blue chips, καθώς μόλις έξι μετοχές στη σύνθεση του FTSE Large Cap απέφυγαν το αρνητικό πρόσημο.

Η έλλειψη εγχώριων καταλυτών παραμένει, καθώς οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων τροφοδοτούν κινήσεις σε μεμονωμένους μόνο τίτλους, ενώ εκτός συνόρων οι προσδοκίες μείωσης των αμερικανικών επιτοκίων -και οι επιπτώσεις στο δολάριο- μονοπωλούν το ενδιαφέρον. Αύριο, εκτός από τις ανακοινώσεις για τα επιτόκια της Fed, αναμένεται αντίστοιχη απόφαση από την Κεντρική Τράπεζα του Καναδά, ενώ την Πέμπτη και την Παρασκευή ακολουθούν οι αντίστοιχες σε Αγγλία και Ιαπωνία.

Ωστόσο, τις αμέσως επόμενες ημέρες θα πρέπει να αναμένεται αυξημένη μεταβλητότητα και όγκος συναλλαγών, λόγω τριπλής λήξης παραγώγων της Παρασκευή, αλλά και rebalancing στους δείκτες FTSE Russell.

Για τον Γενικό Δείκτη, που κινήθηκε πτωτικά σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι συναλλαγές ολοκληρώθηκαν με απώλειες 1,18% στις 2.033,23 μονάδες.

Έντονες πιέσεις και για τον τραπεζικό δείκτη, που υποχώρησε 1,69% στις 2.202,80 μονάδες, με την Credia ωστόσο να διαφοροποιείται έντονα, ενισχυμένη 2,07% στα 1,67 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό 46 μετοχές έκλεισαν σε θετικό έδαφος, έναντι 64 που υποχρεώθηκαν σε απώλειες και 43 αμετάβλητων, με την αναλογία ανοδικών/καθοδικών στο 1:1,4.

Ο τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 183,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 27,22 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές.

«Κόκκινος» o FTSE Large Cap

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισε ανοδικά η Lamda Development, με κέρδη 2,38% στα 7,30, όπως και ο τίτλος του ΟΠΑΠ με κλείσιμο στα 19,67 ευρώ (+0,61%). Νέα υψηλά 52 εβδομάδων για τη Viohalco, που έκλεισε στο +0,29% (6,88 ευρώ), όπως και για την Optima που ενισχύθηκε 0,24% (8,32 ευρώ). Με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν οι μετοχές των ΔΑΑ και Helleniq Energy, ενισχυμένες 0,19% και 0,06% αντίστοιχα.

Στον αντίποδα βρέθηκε η Coca-Cola HBC με απώλειες 2,42% (42,00 ευρώ) που επιβάρυναν τον Γενικό Δείκτη, ακολούθησε η Τρ. Πειραιώς με πτώση 1,95% στα 6,95 ευρώ, ενώ ElvalHalcor και ETE έκλεισαν με απώλειες 1,93% και 1,88% αντίστοιχα. Πάνω από 1% υποχώρησαν και οι τίτλοι των Τρ. Κύπρου (-1,81%), Metlen (-1,75%), Alpha Bank (-1,72%), Eurobank (-1,51%) και ΔΕΗ (-1,46%).

Με μικρότερες απώλειες ολοκλήρωσαν, μεταξύ άλλων, οι μετοχές των Jumbo (-0,88%), Motor Oil (-0,46%), Aegean (-0,28%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,26%), Τιτάν (-0,14%) και ΟΤΕ (-0,06%).