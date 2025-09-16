Wall Street: Νευρικότητα με τα μάτια στραμμένα στη Fed

Οι επενδυτές έχουν στραμμένη την προσοχή τους στη διήμερη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ που ξεκινά σήμερα.

Ανεβοκατεβαίνουν σε πράσινο και κόκκινο έδαφος, με μικρές διακυμάνσεις οι δείκτες την Τρίτη στην Wall Street, την ώρα που οι επενδυτές έχουν στραμμένη την προσοχή τους στη διήμερη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ που ξεκινά σήμερα, κατά την οποία θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα της κεντρικής τράπεζας για τη νομισματική πολιτική.

Η αγορά προβλέπει πιθανότητα 100% η Fed να μειώσει το επιτόκιο-στόχο της κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας την Τετάρτη.

Η JPMorgan πιστεύει επίσης ότι μια μείωση των επιτοκίων από την Fed είναι εξαιρετικά πιθανή. Η τράπεζα λέει ότι υπάρχει 95% πιθανότητα η Fed να μειώσει τα επιτόκια με κάποιο τρόπο και 87,5% πιθανότητα να είναι μια μείωση 25 μονάδων βάσης.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η συνέντευξη Τύπου του Προέδρου Τζερόμ Πάουελ μετά τη συνεδρίαση της Τετάρτης, είναι πιθανό να στείλει τις μετοχές κατά 5% προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση.

Το κλίμα παραμένει αισιόδοξο μετά την υπέρβαση του S&P 500 για πρώτη φορά στα χρονικά πάνω από τις 6.600 μονάδες.

Ωστόσο, πέρα από τα κέρδη, οι ανησυχίες αυξάνονται για το μέλλον της Fed. Μια έρευνα του CNBC για την Fed διαπίστωσε ότι:

Το 82% των επενδυτών της Wall Street πιστεύουν ότι ο Τραμπ απειλεί την ανεξαρτησία της Fed, ενώ το 68% αναμένει υψηλότερο πληθωρισμό. Το 57% προβλέπει υψηλότερη ανεργία, ενώ το 54% περιμένει οικονομική επιβράδυνση.

Σε αυτό το πλαίσιο o Dow Jones υποχωρεί 0,27% στις 45.763 μονάδες, ο S&P 500 διαπραγματεύεται 0,08% χαμηλότερα στις 6.610 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq είναι υποχωρεί 0,06% στις 22.334 μονάδες. Χθες ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,51% στις 6.617 μονάδες, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό, ενώ ο Nasdaq πρόσθεσε 0,94% στις 22.348 μονάδες, καταρρίπτοντας επίσης ένα ακόμα νέο ρεκόρ.

Η άνοδος της Δευτέρας τροφοδοτήθηκε από μια ευρεία τεχνολογική άνοδο, τα αισιόδοξα σχόλια του Τραμπ για το εμπόριο με την Κίνα και τον αναφερόμενο ρόλο της Oracle στη συμφωνία TikTok μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Σήμερα μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε σήμερα ότι ΗΠΑ και Κίνα κατέληξαν σε συμφωνία που θα διατηρήσει το TikTok σε λειτουργία στις ΗΠΑ, μεταφέροντας τα περιουσιακά στοιχεία της πλατφόρμας στις ΗΠΑ σε Αμερικανούς ιδιοκτήτες από την κινεζική ByteDance, δίνοντας ενδεχομένως τέλος σε ένα saga που διαρκεί σχεδόν ένα χρόνο.

Η μετοχή της Oracle σημειώνει άνοδο 2%, η Tesla υποχωρεί ήπια, ενώ η Alphabet ενισχύεται 1,5%. Οι δύο τελευταίες σημείωσαν ισχυρά κέρδη χθες, 4% και 3% αντίστοιχα.

«Μέχρι στιγμής, γενικά όλα έχουν πάει καλά», δήλωσε στο CNBC ο Michael Kantrowitz, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην Piper Sandler.

«Πολλοί φόβοι έχουν εξαφανιστεί και... για πρώτη φορά μετά από περίπου τρία χρόνια, βλέπετε μια ευρεία βελτίωση στις προσδοκίες για τα κέρδη».

Στα μάκρο στοιχεία, οι Αμερικανοί δεν έχουν μειώσει πολύ τις δαπάνες τους παρά τον εμπορικό πόλεμο και την επιβράδυνση της οικονομίας, με τις λιανικές πωλήσεις να αυξάνονται σημαντικά τον Αύγουστο για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες στις αμερικανικές επιχειρήσεις λιανικής αυξήθηκαν κατά 0,6% τον Αύγουστο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εμπορίου την Τρίτη, μένοντας αμετάβλητες σε σύγκριση με τις πωλήσεις Ιουλίου που αναθεωρήθηκαν ανοδικά επίσης στο 0,6%. Τα στοιχεία του περασμένου μήνα ήταν πολύ καλύτερα από τις προσδοκίες των οικονομολόγων για αύξηση 0,2%, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας δεδομένων FactSet.