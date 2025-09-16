Κυριακούλης: Έσοδα 700.000 δολαρίων σε 50 μέρες από την πρώτη ναύλωση πλοίου ξηρού φορτίου

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Federica, χωρητικότητας 37.000 τόνων deadweight και κατασκευής 2012 από τα ναυπηγεία Hyundai, ξεκίνησε τη ναύλωσή του στις 5 Σεπτεμβρίου 2025 για περίοδο τουλάχιστον 50 ημερών.

Την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης ναύλωσης του πλοίου ξηρού φορτίου, ανακοίνωσε η Κυριακούλης, το οποίο σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας στις 23/07/2025, εντάχθηκε στον στόλο της μέσω συμφωνίας γυμνής ναύλωσης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Federica, χωρητικότητας 37.000 τόνων deadweight και κατασκευής 2012 από τα ναυπηγεία Hyundai, ξεκίνησε τη ναύλωσή του στις 5 Σεπτεμβρίου 2025 για περίοδο τουλάχιστον 50 ημερών. Ο συμφωνημένος ημερήσιος ναύλος ανέρχεται σε 14.000 δολάρια ΗΠΑ, ποσό που θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστικό για την αγορά.

Για την προγραμματισμένη περίοδο χρονοναύλωσης, η εταιρεία εκτιμά ότι το πλοίο θα αποφέρει στην Κυριακούλης ακαθάριστα έσοδα άνω των 700.000 δολαρίων ΗΠΑ.

Με αφορμή τη νέα συμφωνία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυριακούλης, κ. Ρήγας Τζώρτζης, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τη συμφωνία, η οποία επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών μας επιλογών. Στόχος μας παραμένει η ανάπτυξη της εταιρείας σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον και η ενίσχυση της θέσης της ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ στον κλάδο της ναυτιλίας».