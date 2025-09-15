Ειδήσεις | Ελλάδα

Τροχαία: Πάνω από 14.000 έλεγχοι στην Αττική για εφαρμογή του νέου ΚΟΚ

Newsroom
Τροχαία: Πάνω από 14.000 έλεγχοι στην Αττική για εφαρμογή του νέου ΚΟΚ
Ειδική εξόρμηση πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 12 έως 15 Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, με σκοπό τον έλεγχο εφαρμογής του Νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εστιάζοντας στην πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, σε οδικούς άξονες της Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 14.078 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 2.643 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών κ.α.

Επιπλέον, συνελήφθησαν 6 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 389 οχήματα, εκ των οποίων 199 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 500 άδειες ικανότητας οδήγησης και 134 άδειες κυκλοφορίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Πρόστιμα ΚΟΚ
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ)
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)

