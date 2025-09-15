Ειδήσεις | Διεθνή

ΗΠΑ: Συγγνώμη ζήτησε αμερικανός παρουσιαστής για την πρότασή του να θανατώνονται οι ψυχικά διαταραγμένοι άστεγοι

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΗΠΑ: Συγγνώμη ζήτησε αμερικανός παρουσιαστής για την πρότασή του να θανατώνονται οι ψυχικά διαταραγμένοι άστεγοι
Ο παρουσιαστής της εκπομπής Fox & Friends ζήτησε συγγνώμη για την δήλωσή του ότι οι ψυχικά ασθενείς άστεγοι θα πρέπει να λαμβάνουν θανατηφόρες ενέσεις, λέγοντας ότι το σχόλιό του ήταν «υπερβολικά σκληρό».

Ο παρουσιαστής της εκπομπής Fox & Friends ζήτησε συγγνώμη για την δήλωσή του ότι οι ψυχικά ασθενείς άστεγοι θα πρέπει να λαμβάνουν θανατηφόρες ενέσεις, λέγοντας ότι το σχόλιό του ήταν «υπερβολικά σκληρό».

Το σχόλιο του Brian Kilmeade προκάλεσε κατακραυγή. Κατά την διάρκεια της εκπομπής της Τετάρτης με θέμα την δολοφονία της νεαρής Ουκρανής στην Βόρεια Καρολίνα, ο συμπαρουσιαστής του Kilmeade, ο Lawrence Jones, δήλωσε ότι οι ψυχικά ασθενείς άστεγοι θα πρέπει να αποδεχτούν προγράμματα θεραπείας ή να φυλακιστούν. Και ο Kilmeade υπερθεμάτισε: «Ή ακούσια θανατηφόρα ένεση, ή κάτι τέτοιο. Απλώς σκοτώστε τους».

Ένας 34χρονος άνδρας με βεβαρημένο ποινικό μητρώο κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της νεαρής Ουκρανής. Η μητέρα του δήλωσε στην τοπική τηλεόραση ότι τον είχε βάλει σε ίδρυμα παρά την θέλησή του και ότι είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια.

«Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό το εξαιρετικά σκληρό σχόλιο», δήλωσε ο Kilmeade στον αέρα.

«Προφανώς γνωρίζω ότι δεν ενεργούν όλοι οι ψυχικά ασθενείς άστεγοι όπως ο δράστης στην Βόρεια Καρολίνα, καθώς και ότι πάρα πολλοί άστεγοι αξίζουν την κατανόηση και τη συμπόνια μας».

Το Fox News απέφυγε να σχολιάσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πόσα χρήματα παίρνει η Εθνική Ελλάδας για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025

Εκτέλεση προϋπολογισμού: Πρωτογενές πλεόνασμα 8,7 δισ. ευρώ στο οκτάμηνο - Πάνω από τον στόχο τα φοροέσοδα

Πώς οι τράπεζες βάζουν την αποταμίευση στην «πρίζα»

tags:
ΗΠΑ

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider