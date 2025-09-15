Ειδήσεις | Ελλάδα

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στην Αμοργό

Σεισμός 3,9 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το πρωί στην Αμοργό. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε επίκεντρο 14χλμ. νότια-νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στην εκπομπή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ, του ΕΡΤnews για τον σεισμό δήλωσε ότι «δεν είναι καθόλου ανησυχητικός, είναι μέσα στο πρόγραμμα.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα θα έχουμε τέτοιους σεισμούς». «Αυτοί οι σεισμοί δεν πρόκειται να προκαλέσουν βλάβες. Μέχρι και το Φεβρουάριο μπορεί να έχουμε τέτοιους σεισμούς μικρού μεγέθους» κατέληξε ο κ. Λέκκας.

