Στο Λονδίνο ο Κικίλιας - Σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο της London Shipping Week

Επίσημη επίσκεψη στο Λονδίνο πραγματοποιεί σήμερα και αύριο (15-16 Σεπτεμβρίου) ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο της London Shipping Week, με σειρά συναντήσεων με στελέχη της βρετανικής κυβέρνησης και επαφών με τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.

Σήμερα, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, θα μεταβεί στο υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου (Home Office), όπου θα παρακολουθήσει παρουσίαση για τις δυνατότητες πλωτών μέσων του Βρετανικού Λιμενικού Σώματος στη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης.

Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον γενικό γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, Arsenio Dominguez, ενώ αργότερα θα παραστεί στην εκδήλωση για τα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτα.

Το βράδυ θα είναι κεντρικός προσκεκλημένος στη δεξίωση που θα πραγματοποιηθεί προς τιμήν του στην Πρεσβευτική Κατοικία της Ελλάδας, με τη συμμετοχή της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας.

Αύριο, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, θα παραχωρήσει δηλώσεις σε ΜΜΕ στο BMA House, στο πλαίσιο της London Shipping Week, και θα συμμετάσχει στο Capital Link High Level Panel μαζί με την υφυπουργό Ναυτιλίας της Κύπρου, Μαρίνα Χατζημανώλη, και τον Δρ. Νικόλαο Π. Τσάκο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Tsakos Energy Navigation.

Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με συνάντηση στο Department for Transport με τον υφυπουργό Μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου, Keir Mather MP.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βασίλης Κικίλιας
Υπουργείο Ναυτιλίας
Βρετανία

